نفرات برتر مسابقات رنکینگ اسنوکر خوزستان شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه دوازدهمین دوره رنکینگ اسنوکر استان خوزستان به مناسبت روز تربیتبدنی و ورزش در باشگاه بیلیارد پرشیا اهواز برگزار شد که در بازی فینال فربد خسروی بر علیرضا خداپرست غلبه کرد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
میلاد پورعلی دره چی نیز به علت غیبت نادر جهادی در دیدار ردهبندی سوم شد.
رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس خوزستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکتکنندگان با رعایت پروتکلهای بهداشتی در رشته اسنوکر ۱۵ توپ به رقابت پرداختند
مجید شیرینکار اضافه کرد: در این مسابقات ۳۶ نفر از بهترین نفرات استان حضور داشتند که رقابتها در سطح بسیار خوبی برگزار شد.
وی از تلاشهای عماد شقاقی در برگزاری منظم این مسابقات تقدیر کرد و گفت: همچنین جمشید کمیلی زاده از پیشکسوتان خوزستان بهعنوان حمایتکننده مالی این مسابقات حضور داشت که همیشه با پشتیبانی از ورزشکاران نقش مهمی را در افزایش انگیزه میان ورزشکاران ایفا میکند.
شیرینکار به برگزاری مسابقات پاکت بیلیارد بانوان قهرمانی کشور در تهران اشاره کرد و افزود: راشین دریس، الهام عباسی و نسرین الهی خواه از خوزستان در این مسابقات که بیست و هشتم تا سیام مهرماه برگزار میشود، شرکت خواهند کرد.
رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس خوزستان از برنامهریزی برای استعدادیابی در سطح مدارس استان خبر داد و بیان کرد: در صورت کاهش شیوع ویروس کرونا در تلاش هستیم که طرح استعدادیابی را در رده سنی ۹ - ۱۵ ساله آغاز کنیم.
هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس خوزستان در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بهعنوان هیئت برتر کشور معرفی شد.
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