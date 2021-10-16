تصویب ۴ هزار میلیارد طرح کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حسنی مقدم امروز شنبه در هفتمین جلسه ستاد توسعه سرمایه گذاری گفت: ۲۶ طرح با اعتباری معادل چهار هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای هفت هزار نفر در ستاد توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی تصویب شده است.

وی گفت: امورات مربوط به صدور مجوزها و پروانه‌های این تعداد طرح در دست اقدام است و در حال حاضر تعداد ۱۱ طرح با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای هزار و ۷۰۰ نفر موفق به اخذ تمامی مجوزها شده و عملیات اجرای این طرح‌ها کلنگ زنی و یا عملیاتی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: در این جلسه با احداث پروژه بزرگ مقیاس تکمیل زنجیره تولید گوشت ماهیان خاویاری به ظرفیت ۲۰۰ تن خاویار و ۱۰ هزار تن گوشت ماهی خاویاری با حجم سرمایه گذاری هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی هزار و ۳۶۰ نفر در منطقه رنگین کمان شهرستان پلدختر موافقت شد.

حسنی مقدم افزود: در این راستا ادارات کل تابعه و معاونت‌های ستادی سازمان به منظور صدور مجوزهای مربوطه در کوتاه‌ترین ترین زمان ممکن همکاری خواهند کرد.

وی هیئتی متشکل از نمایندگان معاونت بهبود تولیدات دامی، اداره کل دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی و مدیریت جهاد کشاورزی هر شهرستان را مأمور کرد برای اعلام نظر به منظور احداث واحدهای جدید پرورش مرغ گوشتی و یا توسعه ظرفیت واحدهای مرغداری موجود بررسی لازم را به عمل آورند.