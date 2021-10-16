با وجود پایبندی ایران به تعهداتش، اروپا اقدامی انجام نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر سیما، پنجمین دور گفتگوهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران و اتریش امروز (شنبه) به ریاست علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان و «پیتر لاونسکی» دبیرکل وزارت امور خارجه اتریش در تهران برگزار شد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به پیشینه طولانی روابط، آن را سرمایه ارزشمندی برای مناسبات دو کشور دانست.

باقری با تصریح بر پایبندی کشورمان به تعهدات خود، افزود: اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام اگر چه از توافق خارج نشد، اما اقدام مؤثر و عملی در چارچوب تعهدات خود انجام نداد.

وی در بخش مربوط به مسائل منطقه، ضمن مرور آخرین تحولات در یمن و افغانستان و همچنین تلاش‌های کشورمان برای کمک به کاهش مشکلات تصریح کرد: مردم یمن پنج سال است که تحت شدیدترین حملات نظامی قرار دارند و از بعد انسانی انتظار می‌رود برای توقف فجایع در حال انجام، کشورهایی اروپایی اقدام جدی کنند.

«لاونسکی» نیز گفت: احترام و درک متقابل، اراده برای همکاری را نزد مردم دو کشور نهادینه ساخته است.

دبیرکل وزارت امور خارجه اتریش در این نشست ضمن اشاره به ظرفیت قابل توجه موجود در روابط اقتصادی دو کشور، تمایل شرکت‌های اتریشی برای حضور در بازار ایران را مورد تأکید قرار داد.

«لاونسکی» در موضوع افغانستان با تأکید بر درک نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران، میزبانی کشورمان از پناهجویان افغانستانی را مورد قدردانی قرار داد.

وی درباره وضعیت یمن تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با ارائه کمک‌های بشردوستانه تا حد امکان از آلام مردم یمن بکاهیم.