به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «پتر لاونسکی» دبیرکل وزارت امور خارجه اتریش که به منظور برگزار ی پنجمین دور گفتگوهای سیاسی بین دو کشور به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار مناسبات بین جمهوری اسلامی ایران و اتریش را دیرینه و قدیمی خواند و تصریح کرد: ما برای این روابط اهمیت زیادی قائل هستیم.

امیرعبداللهیان با ابراز امیدواری در زمینه افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور، از اهدای محموله واکسن از سوی اتریش به کشورمان قدردانی کرد و خواستار همکاری‌های بیشتر دو کشور در زمینه همه‌گیری و واکسن کرونا شد.

وزیر امور خارجه کشورمان، برخورد مسئولانه‌تر اتحادیه اروپا در قبال حقوق بی‌جاشدگان افغانستانی را مورد تأکید قرار داد و با محکوم کردن اقدامات تروریستی در هفته‌های اخیر در افغانستان، رشد داعش و گروه‌های تکفیری در افغانستان را خطرناک توصیف کرد.

«پتر لاونسکی» دبیرکل وزارت امور خارجه اتریش نیز در این دیدار با تجلیل از رابطه دوستانه بین جمهوری اسلامی ایران و اتریش، ابراز امیدواری کرد با مشارکت همه طرف‌ها برجام مجددا احیا شود.

دبیرکل وزارت امور خارجه اتریش همچنین اقدامات تروریستی اخیر در افغانستان را محکوم کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران و اتریش نگرانی‌های مشترکی در مورد داعش دارند.

وی همچنین حمایت اتریش از نشست‌های همسایگان افغانستان برای حل مشکلات این کشور را مورد تأکید قرار داد.