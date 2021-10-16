به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امروز شنبه در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه فیصل بن فهد شهر ریاض به مصاف تیم الهلال عربستان رفت و ۳ بر صفر بازنده شد.

یحیی گل محمدی در پایان این بازی گفت: از نتیجه ای که به وجود آمده خیلی ناراحت هستیم. قبل از اینکه درباره مسائل فنی صحبت کنیم از هواداران بابت این شکست عذرخواهی می کنیم.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: مسئولیت این باخت و نتیجه قطعا بر عهده من است. همین جا از هواداران عذرخواهی می کنم.

او درباره بازی با الهلال عربستان تاکید کرد: گل هایی که خوردیم زمانی بود که توپ را خودمان در اختیار داشتیم اما نتوانستیم از فشار بالای بازی حریف خارج شویم. آنها وقتی توپ می گیرند خیلی خطرناک هستند.

وی افزود: این موضوع را به بازیکنان هم گوشزد کرده بودیم ولی مقابل تیمی شایسته بازی داشتیم.

یحیی یادآور شد: کار خیلی سختی مقابل این تیم و هوادارانش در خانه خودشان داشتیم. مشکلات زیادی داشتیم که باید حل می شد. الان نمی خواهم درباره مشکلات صحبت کنیم. از نتیجه واقعا ناراحتیم.

یحیی درباره اشتباهات پرسپولیس در این دیدار تصریح کرد: وقتی یک بر صفر عقب بودیم می توانستیم گل بزنیم و بازی به تعادل برسد اما از همان تک موقعیت ها خوب استفاده نکردیم و در تصمیم گیری آخر مشکل داشتیم.

سرمربی پرسپولیس درباره عملکرد تدافعی پرسپولیس و عدم تعویض های تهاجمی گفت: تعویض ها ما کاملا هجومی بود. سعی کردیم بازی را از حریف بگیریم اما حریف در دفاع تیمی و پرسینگ خیلی قوی بود. فضا برای پاس دادن پیدا نکردیم. عملکرد پرسپولیس در نیمه دوم با توجه به مشکلات می توانست بهتر باشد ولی همه تعویض هایی که می توانستیم در فاز تهاجمی انجام دهیم را به کار گرفتیم. در پاس دادن مشکل داشتیم. آنها در انتقال به حمله ها واقعا خطرناک بودند. الهلال حریف خیلی قدرتمندی بود و کار برای ما سخت بود.

او درباره صعود نمایندگان عربستانی به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا و عدم تکرار حضور پرسپولیس در نیمه نهایی تصریح کرد: تغییرات زیادی از سال گذشته داشتیم. در هر فصل جدید مشکلات جدیدی به تیم ما اضافه می شد. نمی خواهم خیلی درباره این مشکلات صحبت کنیم اما همواره شرایطی که تیم ما بعد از آسیا دارد واقعا وضعیت عجیب و غریب و باور نکردنی است.

یحیی افزود: به هر حال تیم های عربی با توجه به هزینه های خوبی که بحث گرفتن ستاره ها می کنند خیلی جلوتر از تیم های ایرانی هستند. شرایطی در ایران برای تیم ما به وجود امده است که نمی توانیم بازیکن خارجی یا ستاره خارجی بگیریم. این موضوع برای تیم ما اذیت کننده است.

یحیی در پایان خاطرنشان کرد: نمی خواهم توجیه کنم ولی از لحاظ امکانات و رقابت شرایط نا برابری بین پرسپولیس و تیم های دیگر وجود دارد.