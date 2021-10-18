به گزارش خبرنگار مهر، هفته تربیت‌بدنی از امروز (۲۶ مهرماه) آغاز شده است. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در آغاز هفته تربیت‌بدنی با حضور در دریاچه خلیج‌فارس در چیتگر در مراسم پیاده‌روی که از سوی فدراسیون همگانی برگزار شد، شرکت کرد.

حمید سجادی در حاشیه این مراسم گفت: ۲۶ مهرماه، روز ملی ورزش و تربیت‌بدنی را به هموطنان عزیزم تبریک می‌گویم. امیدوارم برای جامعه ورزش نیز مبارک باشد. امیدوارم هفته پیش‌رو هفته پرباری باشد و مجدداً با همایش‌های مختلف ورزشی و برنامه‌ریزی شده همراه بشود.

وی ادامه داد: انشاءالله با برنامه‌هایی که در پیش داریم پیام نشاط و شادابی را برای جامعه داشته باشیم. به قول معاون فرهنگی وزارت ورزش، امسال آغازی برای یک سال کار، تلاش و پویایی در ورزش باشد. با همین امید این هفته را آغاز کرده‌ایم. از همکاران در فدراسیون ورزش‌های همگانی، افشین مولایی و همکارانش در فدراسیون که ایستگاه‌های همگانی را به صورت نمادین طراحی کرده بودند بی‌نهایت تشکر می‌کنم.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: بر خود وظیفه می‌دانیم به بهانه هفته تربیت‌بدنی، این پیام را القا کنیم و سردمدار این تلاش و پویایی باشیم. مشارکت بیشتر در ورزش، حرکت و آمادگی جسمانی در دو سال گذشته تحت تأثیر قرار گرفت. بر خود وظیفه می‌دانم به عنوان خادم ورزش و جوانان در وزارت ورزش و جوانان، خود را به نوعی مسئول آمادگی جسمانی مردم بدانم و به فکر آن باشم.

سجادی افزود: نهضت به‌زیستی از طریق ورزش دستور کار است. بخش بزرگی از سبک جدید زندگی، فعالیت‌های بدنی است. ما هم باید نشان دهیم همگام با تمام اتفاقات روز دنیا در ورزش هیچ عقب‌ماندگی نداریم.