به گزارش خبرنگار مهر، هفته تربیت‌بدنی از امروز (۲۶ مهرماه) آغاز شده است. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در آغاز هفته تربیت‌بدنی با حضور در دریاچه خلیج‌فارس در چیتگر در مراسم پیاده‌روی که از سوی فدراسیون همگانی برگزار شد، شرکت کرد.

وزیر ورزش و جوانان درباره عدم استفاده از کمک داور ویدئویی (VAR) در ایران و اینکه گفته می شود شرکت هایی از رژیم اشغالگر قدس پشت این موضوع هستند، گفت: هنوز گزارش دقیقی به دستم نرسیده و منتظر گزارش به صورت کامل و مشروح به دستم برسد. ما نیز علاقه‌مندیم در ورزش از تکنولوژی روز استفاده کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که ما VAR را در اختیار داریم اما نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم، گفت: ما هنوز VAR را در ایران نداریم و قرار است استفاده شود.

سجادی در پاسخ به این سوال که از فیفا مجوز استفاده از VAR گرفته شده است؟ گفت: این را نمی‌دانم که اجازه گرفته‌ایم یا خیر اما که باید از تکنولوژی روز در ورزش استفاده کنیم. اگر به دنبال چیزی هستید، خصوصی برایتان توضیح دهم.