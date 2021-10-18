سرانه مصرف غذای دریایی در هرمزگان پایین است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی جاودان اظهار کرد: به رغم قرارگیری هرمزگان در کنار دریا، اما میزان مصرف غذای دریایی در این استان پایین است. اکنون مصرف غذای دریایی در سفره مردم هرمزگان هفته‌ای یک وعده است در حالیکه این میزان باید دست کم به صورت یک روز در میان باشد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: مصرف مواد غذایی گیاهی بویژه سبزیجات نیز در رژیم غذایی مردم استان ناکافی است و این موضوع باعث دچار شدن مردم به بیماری در درازمدت می‌شود که برای جلوگیری از این موضوع باید مصرف میوه و سبزیجات در رژیم غذایی بیشتر شود.

جاودان کیفیت و سلامت مواد غذایی را دو مقوله مهم در سلامت جامعه و افراد دانست و عنوان کرد: متاسفانه جوانان بیشتر به غذاهای فست فودی روی آورده اند و با توجه به اینکه این مواد غذایی ارزش غذایی کمی دارند، مصرف آن‌ها منجر به چاقی بیش از حد و بیماری‌های مربوطه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مصرف بیش از حد چربی، نمک و افزودنی‌های غذایی منجر به دیابت، چاقی و در نهایت انواع سرطان و بیماری‌های عروقی می‌شود.