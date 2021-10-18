۱۳ مرکز تخصصی دانش آموزان مازندران را علیه کرونا واکسینه می کنند

علیرضا سعدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی ۱۳ مرکز تخصصی واکسیناسیون دانش آموزان اظهار داشت: بیش از ۲۴۰ هزار دانش گروه ۱۲ تا ۱۸ سال در استان تحصیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۷ درصد دانش آموزان دز اول را دریافت کردند، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود این روند تا پایان ماه کامل شود و به ۱۰۰ درصد برسد.

وی از خانواده خواست تا براساس نوبت دهی مدارس برای تزریق واکسن فرزندانشان به مراکز تخصصی مراجعه کنند، افزود: بازگشایی مدارس طبق تصمیم ملی و براساس اولویت بندی صورت می‌گیرد.

سعدی پور با بیان اینکه پروتکل‌های بهداشتی برای تزریق واکسن رعایت می‌شود، گفت: نوبت دهی مدارس به صورت مجاز و با رعایت پروتکل‌ها انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه از نیمه دوم آبان ماه مدارس به صورت حضوری بازگشایی می‌شود، اظهار داشت: امیدواریم دوباره شاهد شور ونشاط دانش آموزان در فضای مدرسه باشیم.

وی شمار دانش آموزان را ۵۱۹ هزار نفر اعلام کرد که در چهار هزار واحد آموزشی تحصیل می‌کنند.