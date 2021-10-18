افتتاح ۲ مرکز خرید خرما در خوزستان/ ۱۵ هزار تن خرما خریداری شد

محمدامین معین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تولید بالای حجم خرمای استعمران در استان خوزستان توسط نخل داران خبر داد و بیان کرد: با توجه به خرید تضمینی خرما در هفته جاری مراکز خرید خرما در استان خوزستان به ۲۷ مرکز افزایش یافته و این آمادگی وجود دارد که دو مرکز دیگر در هفته جاری بازگشایی شوند.

مدیر تعاون روستایی خوزستان در ادامه به افتتاح دو مرکز خرید تضمینی خرما در خوزستان اشاره کرد و افزود: این دو مرکز هر کدام با ظرفیت خرید دو هزار تن و توانایی دپوی ۴۰۰ تنی خرما در شهرک صنعتی شهدای جهاد آبادان و ماهشهر افتتاح شدند.

وی بیان کرد: به این ترتیب شهرستان آبادان هشتمین مرکز خود را افتتاح کرده و در آستانه خرید حدود ۵ هزار تن خرما قرار دارد؛ همچنین شهرستان ماهشهر سومین مرکز خود را افتتاح کرده و از خرید یک هزار و ۴۳۰ تن خرمان عبور کرده است.

معین راد با تأکید بر اینکه خرید خرمای استعمران به مرز ۱۵ هزار تن رسیده است، گفت: خرید خرما از نخل داران خوزستانی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و امید است که بتوان تا پایان مهرماه سال جاری روند خرید خرما به سرانجام برسد.