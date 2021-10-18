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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۰۵

مدیر تعاون روستایی خوزستان خبر داد؛

افتتاح ۲ مرکز خرید خرما در خوزستان/ ۱۵ هزار تن خرما خریداری شد

افتتاح ۲ مرکز خرید خرما در خوزستان/ ۱۵ هزار تن خرما خریداری شد

اهواز - مدیر تعاون روستایی خوزستان به افتتاح دو مرکز خرید تضمینی خرما در این استان اشاره کرد و گفت: خرید خرمای استعمران در خوزستان به مرز ۱۵ هزار تن رسیده است.

محمدامین معین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تولید بالای حجم خرمای استعمران در استان خوزستان توسط نخل داران خبر داد و بیان کرد: با توجه به خرید تضمینی خرما در هفته جاری مراکز خرید خرما در استان خوزستان به ۲۷ مرکز افزایش یافته و این آمادگی وجود دارد که دو مرکز دیگر در هفته جاری بازگشایی شوند.

مدیر تعاون روستایی خوزستان در ادامه به افتتاح دو مرکز خرید تضمینی خرما در خوزستان اشاره کرد و افزود: این دو مرکز هر کدام با ظرفیت خرید دو هزار تن و توانایی دپوی ۴۰۰ تنی خرما در شهرک صنعتی شهدای جهاد آبادان و ماهشهر افتتاح شدند.

وی بیان کرد: به این ترتیب شهرستان آبادان هشتمین مرکز خود را افتتاح کرده و در آستانه خرید حدود ۵ هزار تن خرما قرار دارد؛ همچنین شهرستان ماهشهر سومین مرکز خود را افتتاح کرده و از خرید یک هزار و ۴۳۰ تن خرمان عبور کرده است.

معین راد با تأکید بر اینکه خرید خرمای استعمران به مرز ۱۵ هزار تن رسیده است، گفت: خرید خرما از نخل داران خوزستانی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و امید است که بتوان تا پایان مهرماه سال جاری روند خرید خرما به سرانجام برسد.

کد مطلب 5330415

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