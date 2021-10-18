به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان امروز (دوشنبه) در نشست خبری مشترک با همتای ونزوئلایی خود گفت: گفتگوهای مهمی با یکدیگر داشتیم و توافق کردیم نقشه راه همکاری‌های ۲۰ ساله تهران و کاراکاس را ترسیم کنیم.

وی اضافه کرد: قبل از پایان سال جاری کمیسیون مشترک اقتصادی در تهران برگزار خواهد شد و ما در جریان این نشست، این سند را پاراف خواهیم کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان تصریح کرد: در آینده نزدیک سفر «مادورو» به تهران را خواهیم داشت.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه روابط دو کشور مسیر رو به رشدی را طی می‌کند، اظهار داشت: ما در تمامی زمینه‌های فنی، اقتصادی تجاری، علم و فناوری، معدن و انرژی در سالهای اخیر توافقات خوبی داشتیم. مایل هستم اعلام کنم جمهوری اسلامی ایران از مردم ونزوئلا و نهادهای قانونی حمایت می‌کند و سیاست آمریکا در قبال مردم ونزوئلا را غیرقابل سازنده می‌دانیم.

وی همچنین با تاکید براینکه دستگیری یکی از دیپلمات ونزوئلا را راهزنی می‌دانیم، اظهار داشت: ما در مسیر همکاری‌های دوجانبه در مرحله‌ای قرار داریم که کالاهای ایرانی در شهرهای مختلف ونزوئلا در دستررس مردم قرار دارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران نیز فراهم شده که جزئیات آن به تدریج اعلام می‌شود.

امیرعبداللهیان گفت: برای بخش خصوصی، ونزوئلا یک فرصت برای توسعه همکاری‌های دوجانبه است و در تمام حوزه‌ها بخش خصوصی می‌تواند وارد همکاری شود.

روابط ایران و ونزوئلا راهبردی است

به گزارش مهر، «فلیکس پلاسنسیا گونسالس» وزیر امور خارجه ونزوئلا نیز در این نشست خبری، خطاب به حسین امیرعبداللهیان گفت: جناب آقای وزیر برای من باعث افتخار است که در تهران باشم و این شهری است که آن را دوست داریم و انگار در منزل خودمان هستیم!

وی با بیان اینکه سفر به ایران اولین سفر خارجی من است، افزود: ایران دوست راهبردی برای دولت، مردم و رئیس جمهور ونزوئلا است.

گونسالس با اشاره به دیدار او با رئیس‌جمهور کشورمان، اظهار داشت: امروز برنامه کاری مهمی داشتیم. مفتخرم اعلام کنم که صبح امروز جناب رئیسی من را به حضور پذیرفتند.

وی با بیان اینکه همکاری‌های دو کشور به نفع هردو کشور، است، افزود: برنامه ۲۰ ساله مشترک قطعاً ابزاری برای سازندگی ملت‌های ما است.

وزیر امور ونزوئلا با اعلام اینکه قبل از پایان سال جاری، کمیسیون مشترک را در تهران بزگزار می‌کنیم، تاکید کرد: در کمیسیون مشترک در تهران جمع خواهیم شد و برنامه را تنطیم می‌کنیم و باید بلافاصله آن را شروع کنیم.

وزیر امور خارجه ونزوئلا خطاب به رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان، گفت: از فرمایشات جنابعالی در محکومیت نقض حقوق مردم ونزولا تشکر می‌کنم. فردی که ربوده شده، عضو هیئت دولت ملی برای مذاکره با اپوزیسون بوده است که مورد آدم ربایی قرار گرفته است و ما آن را محکوم می‌کنیم.

گونسالس در عین حال اعلام کرد: کشوری هستیم که مداخله خارجی را نمی‌پذیریم.

وی همچنین گفت: از دولت صربستان برای برگزاری ۶۰ امین سالگرد تأسیس جنبش عدم تعهد تشکر می‌کنم.

وزیر امور ونزوئلا با بیان اینکه آرزوی سلامتی «مادورو» برای ملت ایران را تسلیم کنم، گفت: ملت ایران دارای هفت هزار سابقه است و تجربه زیادی در مقاومت دارد و مایل هستیم از ملت ایران یاد بگیریم و می‌خواهیم هماهنگ با شما آینده‌ای بر اساس احترام به حقوق بین‌الملل و همکاری و تحمل یکدیگر و همه شمولی بسازیم.