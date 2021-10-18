سیاست ما توسعه روابط با کشورهای آمریکای لاتین به ویژه ونزوئلا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار «فلیکس پلاسنسیا گونسالس» وزیر امور خارجه ونزوئلا، گفت: آمریکای لاتین بخصوص ونزوئلا جزو اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است و ما مصمم هستیم روابط خود را با این کشورها توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه ما مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه خواهیم داد، افزود: در این دولت مصمم هستیم مشکلات ایجاد شده از سوی دشمنان را کنار بزنیم و مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهیم.

رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت گسترش روابط تهران - کاراکاس در حوزه‌های مختلف، گفت: برای توسعه مناسبات دوجانبه باید برنامه روشن و بلند مدت طراحی شود تا چشم انداز روابط به سمت تقویت حداکثری حرکت کند.

رئیسی با تحسین همراهی ونزوئلا با ایران در مجامع بین‌المللی، افزود: با برنامه همکاری‌های بلند مدت میان دو کشور، چشم‌انداز روشنی برای گسترش و تعمیق روابط وجود دارد.

رئیس‌جمهور با بیان اهمیت دولت ونزوئلا در سیاست خارجی ایران، ابراز امیدواری کرد: با سفر رئیس جمهور ونزوئلا به تهران در آینده نزدیک، گام‌های جدیدی برای همکاری‌های بلندمدت دو کشور برداشته شود.

وزیر امور خارجه ونزوئلا نیز در این دیدار با ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور کشورش به رئیس جمهوری اسلامی، ایران و ونزوئلا را دو کشور دوست توصیف کرد و گفت: دو کشور در مقابل نظام سلطه و کسانی که می‌خواهند به استقلال ما لطمه وارد کنند، متحد هستند.

«فلیکس پلاسنسیا گونسالس» از ایران به عنوان کشور مهم و تأثیرگذار منطقه نام برد و گفت: جمهوری بولیواری ونزوئلا در کنار ایران به دفاع از چندجانبه‌گرایی و مقابله با مداخله آمریکا متعهد است.

وزیر امور خارجه ونزوئلا هم با تاکید بر ضرورت گسترش روابط دو کشور، گفت: تدوین برنامه روابط بلند مدت دو کشور می‌تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد و ونزوئلا آماده توسعه روابط درهمه زمینه‌ها با جمهوری اسلامی ایران است.