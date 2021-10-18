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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۳۲

با حضور در وزارت‌خارجه؛

وزیر امور خارجه ونزوئلا با امیرعبداللهیان دیدار کرد

وزیر امور خارجه ونزوئلا با امیرعبداللهیان دیدار کرد

«فلیکس پلاسنسیا گونسالس» وزیر امور خارجه ونزوئلا با رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «فلیکس پلاسنسیا گونسالس» وزیر امور خارجه ونزوئلا امروز (دوشنبه) با حضور در وزارت امور خارجه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

قرار است دو طرف بعد از پایان گفتگوی مشترک خود در نشست خبری شرکت کنند.

وی پیش از این دیدار با حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.

همچنین وزیر امور خارجه ونزوئلا بعد از دیدار با امیرعبداللهیان، با «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین «محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس جمهور دیدار و گفتگو می‌کند.

کد مطلب 5330330

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