به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزد پور ظهر دوشنبه در سومین جلسه کمیته مناسب سازی شاهرود به میزبانی فرمانداری این شهرستان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های مناسب سازی معلولان بیان داشت: قانون مناسب سازی که در سال ۹۷ در ۳۴ ماده توسط شورای نگهبان تأیید شد، ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه طبق این ابلاغ دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال ۱۴۰۰ در سراسر استان فرصت دارند تا مناسب سازی را صورت دهند، افزود: اجرای قانون مناسب سازی به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه اجرایی شدن قانون جامع حمایت از معلولان می‌تواند در کیفیت بخشی به زندگی این قشر مؤثر باشد، بیان داشت: ۱۳ هزار و ۲۲۷ نفر معلول در استان شناسایی شده که ۱۲ درصدشان در زمینه بینایی مشکل دارند و در نتیجه نیاز است تا هم برای افراد دارای ویلچر و عصای سفید اقدامات عاجل صورت گیرد.

ضرورت اقدام همگانی

فرماندار شاهرود نیز در این نشست با بیان اینکه مناسب سازی بحث عمومی است که نه تنها برای معلولان بلکه کل جامعه به خصوص سالمندان را نیز در بر می‌گیرد در نتیجه دستگاه‌های اجرایی به آن توجه بیشتری داشته باشند، گفت: مناسب سازی فضاهای شهری عزم همگانی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی و… را می‌طلبد.

ابوطالب جلالی با بیان اینکه با توجه به رشد نرخ سالمندی، این موضوع اقدامات مؤثر در زمینه مناسب سازی مهم‌تر می‌شود، تاکید کرد: کارگروه کمیته مناسب سازی می‌بایست با برنامه‌ریزی های میان مدت و بلندمدت، شناختی دقیق از موضوعات، مشکلات و نیازهای معلولین کسب کرده و در جهت بروز رسانی خدمات آنان اقدامات پویاتر و موثرتری انجام دهد.

مناسب سازی برای اماکن عمومی

مسعود جهان سیر مدیر اداره بهزیستی شهرستان شاهرود نیز در این نشست با بیان اینکه مناسب سازی به خصوص برای معلولان ویلچری و نابینا اهمیت دارد، گفت: اماکن ورزشی و اداری و همچنین معابر نیاز اصلی معلولان هستند.

وی با بیان اینکه می‌بایست مناسب سازی به گونه‌ای انجام شود که معلولان در همه قشر و با هر نوع معلولیت بتوانند مانند افراد عادی از همه امکانات در همه جا بهره مند شوند، بیان داشت: ۵۳۶ نفر با مشکلات بینایی خفیف تا خیلی شدید تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان شاهرود هستند همچنین اقداماتی با همکاری شهرداری برای در اختیار قرار دادن سرویس حمل و نقل عمومی برای معلولان صورت گرفته است.