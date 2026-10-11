بازسازی پل B1 یک ساله تمام می شود؛ رشت - آستارا جایگزین ندارد

خبرگزاری مهر، گروه اقتصادی - زهره آقاجانی؛ توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی، ارتقای ظرفیت ترانزیتی و تقویت پیوندهای تجاری کشور با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود؛ حوزه‌ای که تحقق اهداف آن، به توسعه شبکه‌های ریلی و آزادراهی، تکمیل کریدورهای راهبردی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی وابسته است.

در این میان، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به‌عنوان یکی از مجموعه‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت اجرای بخش مهمی از پروژه‌های زیرساختی کشور را بر عهده دارد و عملکرد آن در پیشبرد طرح‌های بزرگ ملی، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای ظرفیت جابه‌جایی بار و مسافر، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهبود اتصال شبکه‌های ارتباطی کشور ایفا می‌کند.

پروژه‌های ریلی و آزادراهی کشور، به‌ویژه طرح‌های واقع در کریدورهای بین‌المللی، علاوه بر اهمیت در توسعه حمل‌ونقل داخلی، از منظر افزایش سهم ایران از ترانزیت منطقه‌ای و تسهیل مبادلات تجاری نیز حائز اهمیت هستند. با این حال، پیشبرد این طرح‌ها با چالش‌هایی همچون تأمین منابع مالی، طولانی شدن فرآیند اجرا، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تأمین تجهیزات تخصصی مواجه است؛ چالش‌هایی که تعیین تکلیف آن‌ها می‌تواند بر زمان‌بندی تکمیل پروژه‌ها و میزان بهره‌برداری اقتصادی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل اثر مستقیم بگذارد.

در همین راستا، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی، روز شنبه، ۱۱ مهرماه با حضور در خبرگزاری مهر و ضمن بازدید از این مجموعه، در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار گروه راه و شهرسازی، به تشریح آخرین وضعیت مهم‌ترین پروژه‌های ریلی و آزادراهی کشور و دیدگاه‌های خود درباره مسائل و چالش‌های این حوزه پرداخت.

بازوند که در آذرماه ۱۴۰۳ با حکم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به سمت مدیرعامل این شرکت منصوب شد، در این گفتگو به موضوعاتی از جمله آخرین وضعیت بازسازی پل B1 پس از حمله موشکی، برآورد هزینه و زمان تکمیل این سازه، ضرورت اجرای خط‌آهن رشت - آستارا، وضعیت تأمین مالی این پروژه و آخرین تحولات مربوط به قطعه سوم آزادراه تهران - شمال پرداخت.

در ادامه، متن کامل گفتگوی تفصیلی هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با خبرنگار مهر را می‌خوانید.

بازسازی پل B1 یک سال زمان می‌برد؛ هزینه پروژه ۲.۷ همت برآورد شد

آخرین وضعیت بازسازی پل B1 پس از حمله موشکی چگونه است و چه اقداماتی برای ارزیابی خسارت‌های وارده انجام شده است؟

پس از آنکه پل B1 با حدود هفت موشک مورد حمله قرار گرفت، لازم بود مقدمات فنی برای بررسی وضعیت سازه و تعیین میزان خسارت‌های وارده فراهم شود. نخستین اقدام، آواربرداری بود؛ چراکه تعدادی از دال‌های بتنی آسیب‌دیده به‌صورت آویزان باقی مانده بودند و با توجه به وزن بالای آن‌ها، که برای هر دال حدود ۵۰ تن برآورد می‌شد، وضعیت خطرناکی ایجاد شده بود.