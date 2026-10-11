به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری پیش از ظهر یکشنبه در آیین رونمایی از ۵ دستگاه آمبولانس، اهدایی خانواده معظم شهیدان اسفندانی و جعفرآبادی اظهار کرد: اقدام ارزشمند خانواده این شهیدان در اختصاص سرمایه و اموال خود به توسعه خدمات سلامت، اقدامی ماندگار و شایسته تقدیر است که باید به‌درستی برای جامعه تبیین شود تا زمینه مشارکت بیشتر خیرین در این حوزه فراهم شود.

وی افزود: ارزش این تجهیزات را در زمان تأمین اعتبار حدود ۴۰ میلیارد تومان و ارزش کنونی آن‌ها را حدود ۹۰ میلیارد تومان است و تمام تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بر این است که آمبولانس‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن وارد چرخه خدمت‌رسانی شوند.

نظری تصریح کرد: خانواده شهید اسفندی با این اقدام خیرخواهانه، یادگاری ارزشمند از این شهید گرانقدر در حوزه سلامت به‌جا گذاشتند و این حرکت، به‌ویژه با توجه به اینکه این شهید از اعضای خانواده سلامت بوده است، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به افزایش قابل توجه ارزش تجهیزات خریداری‌شده ادامه داد: مطالبه خانواده شهید و خیرین برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر آمبولانس‌ها، مطالبه‌ای به‌حق است و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی نیز تمایل دارد این تجهیزات حتی یک روز زودتر وارد مدار خدمت شوند تا مردم از ظرفیت آن‌ها در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: با وجود شرایط دشوار سال گذشته، از جمله جنگ و ناآرامی‌های اجتماعی، پیگیری‌ها برای به‌کارگیری این تجهیزات ادامه داشته است؛ هرچند این شرایط نباید موجب نادیده گرفتن ضرورت تسریع در تکمیل فرایند بهره‌برداری شود.

نظری افزود: بازتاب چنین اقداماتی می‌تواند ضمن پاسداشت نام و یاد شهدا، اعتماد خیرین را تقویت کند و انگیزه مشارکت در توسعه زیرساخت‌های درمانی و امدادی را افزایش دهد.

وی از اقدامات فرماندار اراک در زمینه راه‌اندازی پد بالگرد قدردانی کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های اورژانس هوایی می‌تواند به ارتقای ظرفیت امدادرسانی و بهبود دسترسی مردم به خدمات فوریت‌های پزشکی کمک کند و زمینه استفاده مؤثرتر از این ظرفیت را در شرایط مورد نیاز فراهم آورد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: توسعه خدمات سلامت نباید تحت تأثیر دشواری‌های اقتصادی و شرایط خاص کشور متوقف شود؛ بلکه با وجود فشارها و محدودیت‌ها باید روند تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم با جدیت دنبال شود.

وی افزود: تداوم اقدامات توسعه‌ای در حوزه سلامت، حتی در شرایط دشوار، نشان‌دهنده ظرفیت کشور برای عبور از محدودیت‌ها و استمرار خدمت‌رسانی است و می‌تواند امید و اعتماد عمومی را تقویت کند.