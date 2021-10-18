به گزارش خبرنگار مهر، مریم قهرمانی‌صارم بعد از ظهر دوشنبه در نطق پیش از دستور نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج در خصوص بازدید از چند روز بازار و نظارت کمرنگ شهرداری اظهار کرد: در برخی از مناطق کرج به ویژه در مناطق کم‌برخوردار که ساکنین آن کمتر از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای خرید می‌کنند مشاهده شده که روزبازارهای راه‌اندازی شده است و بدون هیچ نظارت دستگاهی مشغول فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه برخی از این روزبازارها تأمین امنیت روشنایی و بهداشت ندارند، تصریح کرد: یکی از معضلات همیشگی در سطح شهر روز بازارها هستند که ساماندهی آنها باعث بهبود سیما و منظر شهری تأمین امنیت و بهداشت شهروندان می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: روز بازارها باید با نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری و در چارچوب قانون فعالیت کنند که طبق بررسی مشخص شده که حدوداً ۶ سال است که این بازارها تحت اختیار چهار نفر مدیریت می‌شود و شهرداری هیچ نقشی ندارد.

وی تأکید کرد: مدیران مناطق چرا به این راحتی از این معضل عبور می‌کنند؟ در این راستا معاونت خدمات شهری ورود نکند و پیگیری این معضل توسط سازمان سامانه مشاغل شهری و فرآورده‌های شهری مدیریت و بررسی شود.

بدهی املاک موجود در مناطق ده‌گانه تعیین تکلیف شود

قهرمانی‌صارم به بدهی املاک موجود در مناطق ده‌گانه اشاره کرد و یادآور شد: در خصوص بدهی املاک موجود مناطق ده‌گانه و به ویژه املاکی که هنوز پایان کار دریافت نکردند چطور از املاک تجاری اداری در سطح شهر استفاده می‌کنند و این املاک بلاتکلیف را به بهره‌برداری رساندند.

وی به بنای تجاری احداث شده بدون پارکینگ در جنب یکی از میدان‌های شهر خبر داد و افزود: ضلع شمالی میدان مهران بنایی با ۲۰۵ واحد تجاری بنا شده است که در ساخت این ساختمان تجاری یک پارکینگ پیش‌بینی نشده است؛ جای تعجب است چگونه این ملک به این گستردگی پایان کار نگرفته است و به بهره‌برداری رسیده است؟

عضو شورای اسلامی شهر کرج به حجم از ورود و خروج خودرو و ترافیک ایجاد شده در این منطقه اشاره کرد و متذکر شد: چه کسی پی گیر و پاسخگوی این قبیل موارد در سطح شهر است در این راستا از مدیریت شهری درخواست دارم هر چه سریع‌تر بر اساس لیستی که موجود است موارد را پیگیری و نتایج آن را به شورا ارجاع دهد.