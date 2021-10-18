به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مدرس با اشاره به اینکه ۱۷ شهردار منتخب هرمزگان در انتظار تائید نهایی هستند، اظهار کرد: تاکنون احکام ۲۱ شهردار صادر شده و در محل کار مستقر شده اند.

وی ابراز داشت: احکام شهرداران بندرعباس، رودان، میناب، قشم، بشاگرد و بوموسی صادر شده و احکام شهرداران دیگر شهرداران مراکز شهرستان‌ها نیز در مرحله استعلامات قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با بیان اینکه فرآیند صدور احکام شهرداران به صورت روزانه در حال انجام است و حداکثر تا ۱۵ آبان احکام همه شهرداران صادر می‌شود، اظهار کرد: ۶ شورای اسلامی شهر نیز تاکنون شهردار را انتخاب نکرده اند و این شوراها تا ۱۵ آبان برای انتخاب شهردار مهلت دارند.

مدرس با ذکر این نکته که استان هرمزگان دارای ۱۳ شهرستان و ۴۴ شهر است، گفت: ۱۷ منتخب اعضای شورای اسلامی شهرهای هرمزگان برای شهردار شدن همچنان در انتظار تأیید نهایی هستند.