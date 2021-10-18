حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی، رعایت عدالت و رضایت حداکثری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، داود منظور رئیس کل جدید سازمان امور مالیاتی کشور، در نخستین دیدار خود با معاونین سازمان و مدیران کل ستادی، سیاست‌های کلی و برنامه‌های اولویت دار نظام مالیاتی را اعلام کرد.

وی در ابتدا و با اشاره به توفیقات و دستاوردهای سالهای اخیر نظام مالیاتی، عنوان داشت: سازمان امور مالیاتی، بی تردید جزو دستگاه‌های برتر در سیستم اجرایی کشور است و به نوعی، پیشران خدمات دولت محسوب می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور از سایر منابع مالی همچون درآمدهای نفتی محروم است، مسئولیت این دستگاه در تأمین مالی دولت بسیار سنگین است. ضمن اینکه دولت سیزدهم به شدت از تأمین مالی از طریق سایر شیوه‌ها از جمله چاپ پول و استقراض بانکی ابا دارد. چرا که این شیوه‌های نادرست در نهایت به تورم می‌انجامد و فشار آن بر زندگی و معیشت مردم وارد می‌شود.

منظور اظهار داشت: مهمترین مأموریت این دستگاه، وصول درآمدهای مالیاتی و تأمین بودجه کشور است و با تلاش مضاعف و کار جهادی باید زمینه رشد درآمدها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: برنامه کلان نظام مالیاتی در چهارسال پیش رو، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود ۶ درصد به ۹ درصد (۵۰ درصد رشد) و تأمین مالی حداکثری از منابع سالم و پایدار مالیاتی است.

وی در ادامه با بیان اینکه معاونت‌های این سازمان، به فراخور باید بسترهای لازم برای رشد و تحقق اهداف و سیاست‌های نظام مالیاتی را فراهم سازند، گفت: الگو و چارچوب کلی ما برای پیشرفت و توسعه نظام مالیاتی، رعایت انصاف و عدالت، رضایت مودیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی، وصول حداکثری و ارتقای سلامت نظام اداری است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده‌ها، اولویت اصلی برنامه‌های نظام مالیاتی است، خاطرنشان کرد: برای تحقق این برنامه کلان، سه اقدام کلیدی شامل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.

منظور در ادامه به تشریح برخی ضرورت‌های عملیاتی در این دستگاه اشاره کرد و گفت: بحث کنترل پروژه از جمله اقدامات ضروری است که باید به نحو شایسته اجرایی شود تا بتوانیم سه مأموریت فوق را طبق برنامه ریزی و زمان بندی مشخص عملیاتی کنیم.

وی همچنین موضوع رضایت مندی مودیان را بسیار اساسی و حیاتی قلمداد کرد و گفت: برای ارتقای رضایتمندی مودیان باید از تمام تدابیر لازم و اقداماتی که می‌تواند منجر به اعتماد بیش از پیش مردم به نظام مالیاتی شود، بهره ببریم.

منظور اضافه کرد: در این راستا باید زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی از طریق تقویت موتور ریسک طرح جامع مالیاتی و همچنین تسریع در فرآیند دادرسی مالیاتی را بوجود آورده و همچنین موجبات کاهش اطاله دادرسی مالیاتی، رسوب پرونده‌ها و ارجاع پرونده‌ها به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فراهم سازیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه، سایر اقدامات کلیدی که منجر به تحول در نظام مالیاتی می‌شود، از جمله رعایت قواعد شایسته سالاری و جانشین پروری، انسداد گلوگاه‌های فساد اداری، ارتقای وضعیت معیشتی همکاران و تقویت ارزشهای سازمانی را مورد توجه قرار داد.

منظور، همچنین برنامه توسعه پایه‌های مالیاتی را یکی از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی قلمداد کرد و گفت: بنا داریم در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع CGT (مالیات بر عایدی سرمایه) و PIT (مالیات بر مجموع درآمد) را نیز به سرانجام برسانیم؛ هر چند نگاه ما به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، صرفاً نگاه درآمدی نیست و سایر مؤلفه‌ها از جمله اجرای عدالت مالیاتی، کاهش نرخ تورم، شفاف شدن اقتصاد و حرکت به سمت اخذ مالیات از بخش‌های غیر مولد مد نظر می‌باشد.