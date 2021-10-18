مذاکره رئیس دستگاه های امنیت ملی آمریکا و کره در خصوص پیونگ یانگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «آوریل هینز» رئیس سرویس اطلاعات ملی آمریکا امروز با مقامات کره جنوبی در سئول در خصوص موضوع کره شمالی و همچنین مواضع سئول و واشنگتن در راستای ادامه مذاکرات با پیونگ یانگ گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، هینز که روز گذشته وارد کره جنوبی شده، امروز با «سو هون» رئیس دستگاه امنیت ملی کره جنوبی دیدار و گفتگو کرد.

در جریان این دیدار، دو طرف ارزیابی‌های خود را از وضعیت امنیتی در شبه جزیره کره به ویژه مساله آزمایش جدید موشکی پیونگ یانگ، با یکدیگر مطرح کرده و در این خصوص گفتگو کردند.

گفته می‌شود موضوع دیگر در مذاکرات دو طرف، در خصوص پیشنهاد جدید رئیس جمهور کره جنوبی برای اعلام رسمی پایان جنگ دو کره در راستای پیشبرد اهداف مربوط به برقراری صلح در شبه جزیره کره بوده است.

در همین حال، هنوز معلوم نیست که ملاقات پشت صحنه‌ای بین رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی کره جنوبی، ایالات متحده و ژاپن در طول روز انجام شده است یا خیر.

به گفته منابع خبری، سه کشور آمریکا، کره جنوبی و ژاپن طی روزهای اخیر تلاش گسترده‌ای برای بازگرداندن پیونگ یانگ به میز مذاکرات داشته‌اند.