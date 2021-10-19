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۲۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۲

اولین کشت آبی گندم در بخش اشکنان آغاز شد

اولین کشت آبی گندم در بخش اشکنان آغاز شد

لامرد - رئیس جهاد کشاورزی اشکنان گفت: اولین کشت گندم به صورت آبی در سطح یک هزار و ۴۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی بخش اشکنان شهرستان لامرد آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی خیراندیش گفت: بیش از ۲۹۰ تن بذر اصلاح شده میان ۱۸۹ بهره بردار توزیع شده است و کشاورزان به صورت مکانیزه به کشت این محصوص پر برکت اقدام می‌کنند.

گفت: امسال با کمک کارشناسان این مرکز، بذرهایی با ارقام ترابی، چمران ۲ سیروان، برات و سارنگ میان کشاورزان توزیع شده است که به وسیله ۱۱ دستگاه کارنده مکانیز در زمین‌های کشاورزی اشکنان کشت می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی اشکنان تصریح کرد: پیش بینی می‌شود با توجه به خشکسالی‌های سال گذشته، برداشت گندم در بخش اشکنان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته باشد که امیدواریم کشاورزان این منطقه بیش از ۵۵۰۰ تن گندم مازاد خود را به مراکز خرید تضمینی گندم تحویل دهند.

کد مطلب 5331146

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