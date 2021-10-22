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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۰۶

ویس کرمی در گفتگو با مهر:

تخریب مجلس برای جلوگیری از اجرای عدالت است

تخریب مجلس برای جلوگیری از اجرای عدالت است

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: موج‌های تخریبی علیه مجلس برای این است که مانع اقدامات انقلابی و عدالت طلبانه نمایندگان در بررسی پرونده تخلفات دولت تدبیر شوند.

مهرداد ویس کرمی عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی پرونده تخلفات دولت یازدهم و دوازدهم در مجلس گفت: یکی از رویه های غلطی که در سالهای گذشته وجود داشت عدم پاسخگویی مسئولان ارشد نسبت به عملکردشان پس از اتمام دوره مدیریتی بود.روسای جمهور بدون پاسخگویی نسبت به عملکرد خود مناصب حکومتی را ترک می کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی که عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم برای کشور ایجاد کرده است. اراده‌ای در مجلس شکل گرفته که تخلفات رئیس جمهور و مسئولان دولت قبل را طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی بررسی کرده و به قوه قضائیه ارجاع دهد.

ویس کرمی اظهار داشت: موج‌های تخریبی علیه مجلس برای این است که مانع اقدامات انقلابی و عدالت طلبانه نمایندگان شود. مجلس بر اساس وظیفه قانونی خود عملکرد دولت قبل را بررسی می‌کند تا درسی برای مدیران جدید باشد.

وی با اشاره به تلاش رسانه های اصلاح طلب برای اختلاف میان دولت و مجلس تصریح کرد: اختلاف نظر و سلیقه میان مسئولان طبیعی است. مهم این است که اختلافات موجب ضربه زدن به کشور نشود، هر تذکری را نباید تعبیر به اختلاف و جنگ تمام عیار کرد. وظیفه مجلس، نظارت است. زیرا مجلس تریبون مردم است. باید از ابزارهای قانونی برای خدمت به مردم استفاده کرد و در بیان انتقادات، اخلاق، قانون و تقوا را مد نظر قرار داد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم دشمن شاد نشود گفت: انتقاد نمایندگان به معنای جنگ میان دولت و مجلس نیست. نمایندگان مطالبات مردم را بیان می کنند و از ابزارهای نظارتی خود در راستای حمایت از مردم استفاده می نمایند.

کد مطلب 5331581

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
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      شگرد افسادطلب ها همین است اگه مجلس از کار دولت تقدیر کند میگویند مجلس دولت یکدست است و برا هم نوشابه باز میکنند اگر مجلس از عملکرد دولت انتقاد کند میگویند جنگ و اختلاف بین آنها روی داده است اصل موضوع سیاه نمایی است و فرقی نمیکند چکاری انجام بشه این جماعت در حال لجن پراکنی و سیاه نمایی هستند.
    • آزاده IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
      0 0
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      جماعت به اصطلاح اصلاح طلب!همیشه خود را تافته جدابافته میداند و هرگونه برخورد با مفاسدشان را با هجمه های سیاسی به حاشیه میبرند برخورد قاطعانه وشفاف تنها راه ایجاد امید در بین اکثریت مردم است در حالیکه باج دادن به مفسدان از ترس هیاهوی آنها اکثریت را ناامید خواهد کرد.
    • راستگو IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      0 0
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      مثالی هست میگویند بیایید کج بنشینم و راست حرف بزنیم لطفا عملکرد جند ماهه مجلس را که منجر به افزایس سطح معیشت به غیر از گرانی شده است را مردانه مطرح کنید برای خدمت خالصانه به مردم و حفظ اسلام از نقد مردم ناراحت نشوید و از اب خنک در زمان غلبه نفس بر عقل استفاده نماییداب درمانی

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