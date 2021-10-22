تخریب مجلس برای جلوگیری از اجرای عدالت است

مهرداد ویس کرمی عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی پرونده تخلفات دولت یازدهم و دوازدهم در مجلس گفت: یکی از رویه های غلطی که در سالهای گذشته وجود داشت عدم پاسخگویی مسئولان ارشد نسبت به عملکردشان پس از اتمام دوره مدیریتی بود.روسای جمهور بدون پاسخگویی نسبت به عملکرد خود مناصب حکومتی را ترک می کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی که عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم برای کشور ایجاد کرده است. اراده‌ای در مجلس شکل گرفته که تخلفات رئیس جمهور و مسئولان دولت قبل را طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی بررسی کرده و به قوه قضائیه ارجاع دهد.

ویس کرمی اظهار داشت: موج‌های تخریبی علیه مجلس برای این است که مانع اقدامات انقلابی و عدالت طلبانه نمایندگان شود. مجلس بر اساس وظیفه قانونی خود عملکرد دولت قبل را بررسی می‌کند تا درسی برای مدیران جدید باشد.

وی با اشاره به تلاش رسانه های اصلاح طلب برای اختلاف میان دولت و مجلس تصریح کرد: اختلاف نظر و سلیقه میان مسئولان طبیعی است. مهم این است که اختلافات موجب ضربه زدن به کشور نشود، هر تذکری را نباید تعبیر به اختلاف و جنگ تمام عیار کرد. وظیفه مجلس، نظارت است. زیرا مجلس تریبون مردم است. باید از ابزارهای قانونی برای خدمت به مردم استفاده کرد و در بیان انتقادات، اخلاق، قانون و تقوا را مد نظر قرار داد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم دشمن شاد نشود گفت: انتقاد نمایندگان به معنای جنگ میان دولت و مجلس نیست. نمایندگان مطالبات مردم را بیان می کنند و از ابزارهای نظارتی خود در راستای حمایت از مردم استفاده می نمایند.