دیپلماسی نظامی باپاکستان و روسیه/محور مذاکرات سرلشکرباقری چه بود؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست، هادی رضایی؛ دیپلماسی فعال دفاعی و توجه به ظرفیت‌های آن یکی از رویکردهای مهم سرلشکر باقری پس از انتصاب به عنوان ریاست ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان بوده است. در این سال‌ها دیپلماسی دفاعی پویا و کارآمد به موازات افزایش توان دفاعی کشور و ارتقا توانمندی‌ها و آمادگی دفاعی، امنیتی نیروهای مسلح که در حکم انتصاب سرلشکر باقری مورد تاکید فرماندهی معظم کل قوا قرار داشته به عنوان یکی از سیاست‌هایی است که در سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دنبال شده است.

دیپلماسی فعال دفاعی در سطح منطقه و جهان بسیار حائز اهمیت و راهبردی است که می‌تواند در کنار دیپلماسی فعال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، پیشبرد منافع ملی کشور را به همراه داشته و بر عمق استراتژیک کشور بیافزاید. در این راستا دو هفته گذشته اسلام آباد و مسکو، مقاصد دو سفر مهم سرلشکر محمد باقری بود تا جمهوری اسلامی متناسب با شرایط کنونی منطقه و جهان رایزنی‌های نظامی و دفاعی ضروری را با همسایه شرقی و متحد شمالی خود انجام داده و ضمن تاکید دوباره بر روابط توام با اعتماد میان ایران، روسیه و پاکستان، از نزدیک تحولات منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و از سوی دیگر زمینه‌های همکاری میان دو طرف را مورد بررسی و تاکید قرار دهند.

فعال شدن ظرفیت‌های دیپلماسی دفاعی کشور در این سال‌ها ابعاد و اهداف مختلفی را دنبال می‌کند و سفرها و دیدارهای مقامات عالی رتبه نظامی ایران به سایر کشورها و میزبانانی از همتایان خود از کشورهای مختلف جهان اهدافی از قبیل توسعه همکاری‌های نظامی و دفاعی، مبارزه با تروریسم و مقابله با تهدیدات مشترک، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تأمین امنیت مرزها و تجارت بین‌الملل، برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و رزمایش‌های مشترک را در بر می‌گیرد.

سفرهای دو هفته اخیر سرلشکر باقری به پاکستان و روسیه بار دیگر اهمیت تمرکز بر روابط با همسایگان و نیز شرکای استراتژیک را روشن ساخت و تداوم آن را ضرورت بخشید.

بررسی تحولات افغانستان و مبارزه با تروریسم محور رایزنی‌ها در پاکستان

سرلشکر محمد باقری ۲۰ مهر در راس هیاتی عالی‌رتبه نظامی به منظور توسعه همکاری مشترک با پاکستان وارد اسلام‌آباد پایتخت این کشور شد. در این سفر سرلشکر باقری با «عمران خان» نخست وزیر پاکستان، «ندیم رضا» رئیس ستاد مشترک و «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش پاکستان و دیگر فرماندهان نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بررسی تحولات منطقه به ویژه تحولات افغانستان، گسترش همکاری مشترک مرزی، مبارزه با تروریسم و توسعه همکاری‌ها و مناسبات دفاعی و برگزاری رزمایش مشترک و تفاهم برای تعمیر کشتی‌ها از جمله مهمترین محورهای پیگیری شده توسط هیئت عالی رتبه نظامی کشورمان در پاکستان بود.

سفر سرلشکر محمد باقری به پاکستان پس از دو سفر رسمی فرمانده ارتش پاکستان به تهران و همچنین اولین سفر رسمی سردار باقری به اسلام‌آباد در تیرماه ۱۳۹۷ و به دلیل روند رو به رشد مناسبات دفاعی، امنیتی و نظامی میان دو کشور همسایه طی چند سال اخیر بسیار حائز اهمیت است.

این بازدید بیانگر اراده مشترک مقام‌های نظامی ایران و پاکستان برای هم افزایی بیشتر در مسیر تقویت همکاری‌های دوجانبه، توسعه امنیت در مرزهای مشترک، کمک به ثبات منطقه‌ای از جمله دیدگاه مشترک برای بازگشت صلح و ثبات در افغانستان، رایزنی درباره مسائل جهان اسلام و عزم مشترک برای نبرد با تروریسم و مقابله با عوامل ناامنی در منطقه است. البته ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان دو بار در سال‌های ۱۳۹۶ و اواخر آبان ۱۳۹۸ به صورت رسمی به ایران سفر کرده و با مقام‌های سیاسی و نظامی کشورمان دیدار کرد.

در ادامه روند سفر سرلشکر باقری به پاکستان و دیدار با مقامات این کشور را مورد برسی قرار می‌دهیم؛

گسترش تعاملات نظامی- دفاعی ایران و پاکستان

سرلشکر محمد باقری در بدو ورود به پایگاه هوایی «نورخان» در اسلام‌آباد درباره سفر به پاکستان و اهداف سفرش گفت: «جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ارتباطات عمیق و گسترده‌ای دارند بویژه این‌که در سال‌های اخیر شاهد همکاری‌های فراوانی در مرزهای مشترک بودیم و اکنون به جهت امنیت مرز به وضعیت بسیار بهتری نسبت به گذشته رسیده‌ایم.»

همفکری ایران و پاکستان برای جهان اسلام و افغانستان

مسئله افغانستان و وضعیت این کشور یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در دیدارهای سرلشکر باقری با مسئولان پاکستانی در سفر به این کشور بود، موضوعی مهمی که دو همسایه افغانستان یعنی ایران و پاکستان نگرانی‌هایی در خصوص آن دارند. سرلشکر باقری در بدو ورود به اسلام آباد با اشاره به اهمیت موضوع افغانستان برای دو کشور گفت: «با توجه به وضعیت پیش آمده برای امنیت افغانستان و تبعات این حوادث بر هر دو کشور همسایه، بایستی ما با یکدیگر رایزنی کرده و تصمیماتی اتخاذ کنیم که افغانستان به سمت آرامش و برقراری یک حکومت فراگیر حرکت کند»

سردار باقری ابراز امیدواری کرد که رایزنی‌های ایران و پاکستان به عنوان دو همسایه مشترک افغانستان باعث شود تا مشکلاتی که اکنون پیش‌بینی می‌شود رخ ندهد و وضعیت بهتری در افغانستان شکل بگیرد.

بررسی موضوعات مختلف جهان اسلام که ایران و پاکستان دو کشور بزرگ اسلامی و هر دو نیز عنوان حکومت جمهوری اسلامی را دارند، یکی دیگر از محورهای رایزنی‌های رییس ستاد کل کشورمان در پاکستان بود. سرلشکر باقری با بیان اینکه موضوعات مختلف جهان اسلام در سفر به پاکستان بررسی شد، گفت: «ما نیاز به همفکری و رایزنی داریم و در این خصوص بحث‌هایی با مقام‌های بلندپایه ارتش پاکستان خواهیم داشت.»

دیدار سرلشکر با فرمانده ارتش پاکستان

سردار باقری در اولین روز سفر به پاکستان با حضور در مقر فرماندهی ارتش پاکستان در شهر «راولپندی» با ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد. سرلشکر محمد باقری و ژنرال باجوا تازه‌ترین تحولات روابط دوجانبه ایران و پاکستان، مناسبات دفاعی، تحولات منطقه‌ای از جمله افغانستان را مورد بررسی قرار دادند.

فرمانده ارتش پاکستان در این دیدار ضمن ابراز اطمینان نسبت به روند رو به رشد تعاملات نظامی، امنیتی و مرزی دو کشور همسایه طی سال‌های اخیر، بر اهتمام دو طرف به پیشبرد این تعاملات تاکید کرد.

توسعه همکاری‌های مشترک علیه تروریسم، تبادل هیئت‌های آموزشی، تقویت مدیریت مرزی، تبادل اطلاعات و گسترش رایزنی‌های دفاعی از دیگر موضوعاتی است که توسط هیات بلندپایه نظامی کشورمان و مقام‌های ارتش پاکستان مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دیدار با ژنرال «ندیم رضا» رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان

سرلشکر محمد باقری در دومین نشست کاری خود با ژنرال ندیم رضا رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

سردار باقری و ژنرال ندیم رضا در این دیدار، طیف گسترده‌ای از مناسبات دوجانبه ایران و پاکستان در حوزه‌های دفاعی، امنیتی، نظامی، مرزی، تحولات منطقه‌ای از جمله اوضاع افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین طرفین بر تمایل و عزم جدی یکدیگر برای تحکیم این مناسبات و گسترش همکاری‌های دوجانبه میان نیروهای مسلح ایران و پاکستان تاکید کردند.

«عمران‌خان» در دیدار سردار باقری: باید دولت فراگیر در افغانستان تشکیل شود

دیدار سرلشکر باقری با عمران خان نخست وزیر پاکستان یکی از مهمترین برنامه‌های رییس ستاد کل کشورمان در سفر به پاکستان بود که در این دیدار طرفین آخرین تحولات امنیت منطقه‌ای، جهان اسلام به ویژه وضعیت افغانستان را مورد بررسی، تحلیل و تبادل نظر قرار دادند.

عمران‌خان در این نشست با یادآوری دیدار ماه گذشته خود با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در حاشیه اجلاس سران شانگهای در دوشنبه، بر تعهد دولت پاکستان برای تعمیق روابط با ایران به ویژه در بخش‌های مرزی، اقتصادی، نظامی و امنیتی تاکید کرد.

سردار باقری نیز با اشاره به رایزنی‌های مهم امروز خود با فرمانده ارتش و رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان، تقویت همکاری‌های نزدیک میان دو همسایه که طی سال‌های اخیر شاهد پیشرفت قابل توجهی در روابط از جمله در امنیت مرزی بوده‌اند، را ضروری دانست.

تحولات افغانستان یکی دیگر از محورهای گفتگوی سرلشکر باقری با نخست وزیر پاکستان بود، عمران خان در این دیدار تاکید کرد که بحران افغانستان هرگز راهکار نظامی نداشته و باید با مشارکت تمامی گروه‌های داخلی این کشور، یک دولت فراگیر تشکیل شود.

نقش حیاتی همکاری تهران و اسلام‌آباد برای صلح و ثبات منطقه‌ای

روابط عمومی ارتش پاکستان در بیانیه‌ای در خصوص سفر سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان به پاکستان و با اشاره به مباحث مطرح شده در این دیدارها اعلام کرد: در دیدار سردار باقری و ژنرال «قمر جاوید باجوا» طیف گسترده‌ای از مسائل از جمله وضعیت افغانستان، امنیت منطقه‌ای و مدیریت مرزها به ویژه حصارکشی در مرز پاکستان و ایران مورد بحث قرار گرفت، همچنین دو طرف، درباره تقویت بیشتر همکاری‌های دفاعی و همکاری مشترک برای صلح منطقه‌ای و پاسخ یکپارچه به پدیده تروریسم که دشمن مشترک دو کشور است، توافق کردند.

ارتش پاکستان اعلام‌کرد: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان دو کشور برادر هستند که همکاری نزدیک آنان برای صلح و ثبات منطقه حیاتی است.

گشایش روزنه جدید در همکاری‌های نظامی، دفاعی ایران و پاکستان

دیدار با ژنرال «ندیم رضا» رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان یکی دیگر از برنامه‌های سرلشکر باقری در سفر به پاکستان بود. ژنرال «ندیم رضا» در این دیدار سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پاکستان را گشایش روزنه جدید به سمت تقویت همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی میان دو کشور برادر دانست.

ژنرال «ندیم رضا» در این دیدار اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در پی همکاری‌های دوجانبه موثر نظامی و راهبردی در خصوص بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین المللی دیدگاه مشترکی دارند.»

وی سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پاکستان را به مثابه گشایش مرحله جدیدی در تقویت روابط نظامی، دفاعی و امنیتی بین دو کشور برادر دانست و افزود: «مقام‌های ارشد نظامی دو کشور ضمن بررسی اقدامات برای افزایش سطح و دامنه تعاملات نظامی بین دو کشور، متعهد به تعمیق بیشتر این روابط شدند.»

هر دو طرف در این دیدار تاکید کردند که مرزهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و پاکستان باید «مرزهای صلح و دوستی» باشد.

دیدار سردار باقری با فرمانده نیروی دریایی پاکستان

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در سومین روز از سفر رسمی خود به پاکستان با حضور در مقر فرماندهی نیروی دریایی این کشور با دریادار «محمد امجد خان نیازی» فرمانده نیروی دریایی پاکستان دیدار و پیرامون گسترش همکاری‌های دوجانبه گفتگو کرد.

سردار باقری و دریادار امجد نیازی پیرامون موضوعات مورد علاقه متقابل، آخرین وضعیت روابط برادرانه ایران و پاکستان از جمله سطح همکاری‌ها میان نیروهای دریایی دو کشور تبادل نظر کردند.

طرفین امنیت دریایی در منطقه و طیف گسترده‌ای از تحولات امنیتی دیگر را مورد بررسی قرار دادند.

بازدید هیات نظامی ایران از آرامگاه بنیانگذار پاکستان در کراچی

سرلشکر محمد باقری در چهارمین روز از سفر رسمی خود به پاکستان در راس هیات بلند پایه نظامی، با حضور در آرامگاه «محمد علی جناح» رهبر و بنیانگذار فقید این کشور، در شهر «کراچی» به وی ادای احترام کرد.

توافق ایران و پاکستان برای تعامل در تعمیر و نگهداری کشتی و زیردریایی

سرلشکر محمد باقری در جریان سفر به شهر بندری «کراچی» ضمن بازدید از کارخانه‌های ساخت کشتی و زیر دریایی، ناو، رزم ناو و گاردهای ساحلی، از نحوه ساخت و پیشرفت‌های این کشور بازدید کرد.

همچنین طبق توافقات به دست آمده، برنامه‌ریزی شد که دو کشور همسایه تعاملات نزدیکی در رابطه با ساخت و تعمیر و نگهداری و سایر مسائل در ابعاد کشتی و زیردریایی با یکدیگر همکاری کنند.

در جریان دیدار و رایزنی‌های رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با مقام‌های نیروی دریایی و امنیتی مستقر در کراچی پاکستان، طرفین تاکید کردند که امنیت منطقه تنها به دست همسایگان تامین و تحقق می‌یابد.

دعوت از پاکستان برای مشارکت در مبارزه با دزدان دریایی

در دیدار سردار باقری با فرماندهی ناوگان دریایی جنوب و فرمانده نیروی دریایی پاکستان دو طرف نسبت به امنیت دریانوردی در مرزهای مشترک دریایی، انجام رزمایش‌های مشترک و بازدیدهای متقابل از بنادر یکدیگر تاکید شد.

همچنین دو طرف درباره ارائه آموزش‌های متقابل در عرصه‌های مختلف، انتقال تجارب دریایی و همچنین رفع موانع موجود در مقابله با امر مبارزه با مواد مخدر، قاچاق در دریا و از جمله مبارزه با تروریسم دریایی با یکدیگر اشتراک نظر کردند.

در این سفر توافق شد که ارتباطات دو کشور در بخش تبادل دانشجویی و مسائل آموزشی گسترش یابد و در این خصوص قرار شد تا از پاکستان برای مشارکت با قرارگاه مرکز امنیت دریانوردی ایران در چابهار، که به زودی افتتاح رسمی خواهد شد، در امر مبارزه با دزدان دریایی و تامین امنیت منطقه دعوت شود.

*روسیه، دومین مقصد سرلشکر باقری در دور جدید سفرهای خارجی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که به منظور تقویت دیپلماسی دفاعی صورت می‌گیرد، بود. مهمترین محورها و رایزنی‌های سرلشکر باقری در سفر به روسیه، به شرح زیر است:

توسعه روابط نظامی تهران و مسکو، هدف رایزنی‌های دفاعی و نظامی ایران و روسیه

سرلشکر باقری در دور جدید سفرهای دیپلماتیک خود به کشورهای مختلف، عصر یکشنبه ۲۵ مهر به دعوت رسمی «سرگئی شایگو» وزیر دفاع فدراسیون روسیه، در رأس یک هیات بلندپایه نظامی به روسیه سفر کرد.

در این سفر چهار روزه توسعه همکاری‌ها و مناسبات مشترک دفاعی و نظامی، خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی، مبارزه با تروریسم و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه موضوع افغانستان، قره باغ و شیطنت‌های رژیم صهیونیستی در سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مذاکره برای خرید تسلیحاتی از روسیه

سرلشکر باقری در این سفر از خرید تسلیحاتی ایران از روسیه خبر داد و با اشاره به قراردادهای خرید هواپیماهای جنگنده، جت آموزشی و بالگردهای رزمی از روسیه گفت: «این قراردادها پس از لغو تحریم تسلیحاتی ایران منعقد شده و در این سفر درباره اجرایی شدن آن مذاکره خواهیم کرد»

بررسی موضوع افغانستان به صورت خاص

بررسی موضوع افغانستان یکی از مهمترین محورهای گفتگوی سرلشکر باقری با مقامات روسیه در سفر به این کشور بود، وی در این خصوص گفت: «در این سفر علاوه بر موضوعات دوجانبه که مورد بررسی قرار خواهد گرفت بر روی موضوع افغانستان به صورت خاص تمرکز خواهیم کرد چرا که تحولات افغانستان بر کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه تاثیر دارد.»

وی همچنین اعلام کرد: «ما در مورد ابعاد نظامی دوجانبه، صنایع دفاعی و قراردادهای نظامی و تبادل تجربیات گفتگو خواهیم کرد و همکاری‌ها در مسیر امنیت کامل سوریه نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت»

نشستی با کارشناسان و مدیران نهادهای ایرانی

نشستی با کارشناسان و مدیران نهادهای ایرانی در محل سفارت کشورمان در مسکو، یکی دیگر از برنامه‌های سفر رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان به روسیه بود، سرلشکر باقری در این نشست، اهداف این سفر، وضعیت همکاری‌ها و مناسبات مشترک دفاعی و نظامی دو کشور و آخرین وضعیت تحولات منطقه‌ای و بین المللی و مبارزه با تروریسم را ترسیم و تبیین کرد.

وی با تاکید به اینکه «برای داشتن روابطی مستحکم با کشورها بخصوص روسیه و دیگر کشورهای همسایه به نقشه راه نیاز داریم»، اظهار داشت: «با توجه به ظرفیت‌های مختلف همکاری با روسیه در ابعاد نظامی-دفاعی، مناسبات و همکاری‌های فی مابین در این حوزه‌ها افزایش خواهد یافت»

سرلشکر باقری با بیان اینکه «برای گسترش روابط با همسایگان به نقشه راه نیاز داریم» یادآور شد: «با توجه به نگاه‌های مشترک ایران و روسیه در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و ظرفیت‌های زیاد همکاری فیمابین، مناسبات دو کشور از جمله در حوزه نظامی-دفاعی گسترش می‌یابد.»

سردار باقری در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «در مقطع کنونی، به دلیل شرایط بین‌المللی و به خصوص نگاه ویژه رئیس‌جمهوری روسیه به تحکیم مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، فرصت مغتنمی به وجود آمده تا این روابط بیش از پیش گسترش یابد»

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین به سند جامع ۲۵ ساله همکاری با چین اشاره و تاکید کرد: «شاید لازم باشد با استفاده از تجربه سند ۲۵ ساله با چین، در روابط با روسیه نیز چنین سندی بین دو کشور وجود داشته باشد»

دیدار با «والری گراسیموف» و توافق برای برگزاری کمیسیون نظامی مشترک ایران و روسیه

سرلشکر محمد باقری پس از دیدار با والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در دومین روز سفر به موسکو، اعلام کرد: «کمیسیون نظامی مشترک ایران و روسیه سه ماه دیگر در تهران برگزار خواهد شد»

سردار باقری همچنین خاطرنشان کرد: «با گراسیموف درباره منطقه قفقاز که برای ایران حساس است گفتگو و تبادل نظر کرد. همچنین طرف روسی اطلاعاتی در مورد پیمان آتش بس در قره باغ ارائه کرده است.»

دیدار سرلشکر باقری با وزیر دفاع روسیه و تاکید بر ارتقای سطح مناسبات

سرلشکر محمد باقری در ادامه دیدار با مقام‌های ارشد دفاعی، نظامی روسیه با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه دیدار و دو طرف بر ضرورت تقویت همکاری‌های نظامی، دفاعی بین دو کشور تاکید کردند. همچنین دو طرف علاقه مندی خود را برای ارتقای سطح مناسبات در حوزه‌های مورد علاقه طرفین اعلام کردند.

شایگو در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی همکاری‌های دفاعی و نظامی دو کشور که در مسیری پرشتاب در حرکت است، افزود: «روسیه آماده حمایت از همکاری‌های چندجانبه و پویای نظامی با ایران است»

وی افزود: «عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای باعث تقویت همکاری‌ها با کشورهای عضو و بخصوص روسیه خواهد شد»

شویگو همچنین گفت: «اوضاع در پی تهدیدات ناشی از افغانستان شامل قاچاق مواد مخدر و داعش، وضعیت آسانی نیست»

سرلشکر باقری هم در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت دولت روسیه و رئیس‌جمهور این کشور برای پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای اظهار داشت: «حضور ایران در این سازمان باعث تقویت روابط با کشورهای عضو بویژه روسیه و چین خواهد شد.»

مصاحبه اختصاصی با روسیه ۲۴

سرلشکر باقری در گفت و گو با خبرنگار شبکه سراسری روسیه ۲۴ درباره مهم‌ترین محورهای گفتگو با مقامات دفاعی و نظامی روسیه گفت: «در این گفتگوها به طور خاص بر تداوم همکاری دو کشور در سوریه و ریشه کنی تروریسم به منظور بازگشت امنیت کامل به سوریه تاکید شد و موضوع افغانستان و تحولات قفقاز جنوبی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.»

محورهای مورد اشاره فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح در واقع مهم‌ترین موضوعات نظامی و سیاسی در منطقه خاورمیانه و غرب آسیاست. منطقه‌ای که کانون دخالت‌های خارجی و ورود و اثرگذاری دولت‌های فرامنطقه ای شده است. همکاری ایران و روسیه به عنوان دو شریک استراتژیک که حضور این نیروهای خارجی را خوشایند و قانونی نمی‌دانند، می‌تواند منشا تحولات امنیتی و نظامی مهمی در این حوزه‌ها باشد.

دیدار با فرمانده ناوگان کل دریای شمال و جانشین فرمانده نیروی دریایی روسیه

دمیرال ولادیمیر کاساتونوف فرمانده ناوگان کل دریای شمال و جانشین فرمانده نیروی دریایی روسیه در دیدار با رئیس ستاد کل نیروهای کشورمان با اشاره به مشارکت ناوهای ایرانی در مراسم رژه نیروی دریایی ارتش روسیه در سال جاری گفت: «حضور ناوهای ایرانی در آب‌های روسیه زینت بخش این رژه دریایی بود»

به گزارش مهر، بنابر آنچه از دیپلماسی فعال نظامی سرلشکر باقری در دو سفر اخیر به پاکستان و روسیه آورده شد، تحولات افغانستان و قفقاز، مبارزه با تروریسم، مسائل مرزی و مبارزه با قاچاق، گسترش همکاری‌ها و خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی، قراردادهای نظامی همسایگان ایران به ویژه در مرزهای شمالی و تحولات سوریه هم مورد توجه قرار گرفته است.

دیپلماسی فعال دفاعی در سطح منطقه و جهان بسیار حائز اهمیت و راهبردی است که می‌تواند در کنار دیپلماسی فعال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیشبرد منافع ملی کشور را به همراه داشته و بر عمق استراتژیک کشور بیافزاید.

دیپلماسی فعال دفاعی ایران در این سال‌ها ابعاد و اهداف مختلفی را دنبال می‌کند و سفرها و دیدارهای مقامات عالی رتبه نظامی ایران به سایر کشورها و میزبانی از همتایان خود از کشورهای مختلف جهان اهدافی از قبیل توسعه همکاری‌های نظامی و دفاعی، مبارزه با تروریسم و مقابله با تهدیدات مشترک، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تأمین امنیت مرزها و تجارت بین‌الملل، برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و رزمایش‌های مشترک را در بر می‌گیرد.