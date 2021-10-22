استاندار مرکزی ستاد ساماندهی امور جوانان را جدی نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر وحید یامین پور شامگاه پنجشنبه در نشست وزیر ورزش و جوانان با سمن‌های جوانان، تشکل‌ها و فعالین اردوهای جهادی استان مرکزی، با اشاره به اینکه به دنبال تأسیس ستاد فعالیت جهادی جوانان هستیم و طرح اولیه آن آماده شده است، اظهار کرد: هر چند که روال این است که حمایت از سازمان‌های مردم نهاد ثبت شده انجام گیرد، اما قانون نیست و از همه سمن‌ها حمایت خواهیم داشت.

وی ادامه داد: حمایت‌های مستقیم صورت گرفته از سمن‌های استان مرکزی در سال گذشته کمی بیشتر از یک میلیارد تومان بوده است که به نظر می‌رسد این رقم از متوسط اعتبارات حمایتی کمتر است، شاید ظرفیت جذب این اعتبارات در استان وجود نداشته است یا شاید بخشی از این اعتبارات به بخش ورزش منتقل شده باشد و انتظار از استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی و اقتصادی بیش از این ارقام است.

سرپرست معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به لزوم توجه جدی به ستاد ساماندهی امور جوانان، عنوان کرد: در ۶ ماه اخیر جلسه این ستاد به ریاست استاندار مرکزی تشکیل نشده است این ستاد می‌تواند حلقه وصل جوانان به حکمرانی باشد و باید جدی گرفته شود. باید استانداران را ملزم به توجه ویژه به این ستاد کرد.

یامین پور گفت: روال ثبت سازمان‌های مردم نهاد در حال بازنگری است و اگر این امر محقق شود، نیازی به پیگیری روال‌های مرسوم برای ثبت نخواهد بود.

وی تصریح کرد: استان مرکزی را می‌توان قطب فعالیت فرهنگی سازمان‌های مردم نهاد کرد، همچنین در بحث جایزه کتاب سال جوان تلاش خواهیم داشت که این جایزه به جایگاه اصلی خود یعنی وزارت ورزش و جوانان بازگردد.