جذب جوانان نخبه در ادارات کل ورزش و جوانان در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده شامگاه پنجشنبه در نشست وزیر ورزش و جوانان با سمن‌های جوانان، تشکل‌ها و فعالین اردوهای جهادی استان مرکزی، با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی را در بین سمن‌های استان شاهد هستیم، اظهار کرد: حدود ۱۵ سانتیمتر به سرانه فضای ورزشی استان اضافه شده است که گام بزرگی است و امیدواریم همچنان شاهد پیشرفت و توسعه فضاهای ورزشی در استان باشیم.

وی با اشاره به هفته تربیت بدنی، گفت: در چهار سال اخیر تعداد سمن‌های حوزه ورزش و جوانان از ۲۴ به ۹۵ سمن در استان مرکزی رسیده است و وضعیت این استان نسبت به باقی استان‌ها بهتر است، اما باید به کیفیت سمن‌ها توجه داشت.

وی ادامه داد: ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک طی ۲ سال اخیر میزبان لیگ برتر فوتبال است، اما این ورزشگاه نواقصی دارد و از سوی سازمان لیگ ایراداتی به آن گرفته می‌شود، هزینه‌های رفع نواقص نیز هنوز پرداخت نشده است از طرفی ورزشگاه ساوه نیز دارای مشکلاتی است که امیدواریم حمایت از سوی وزارت ورزش برای رفع مشکلات این ۲ ورزشگاه صورت گیرد.

استاندار مرکزی با بیان اینکه در همه استان‌ها کمبود نیروی جوان خبره را داریم، تصریح کرد: باید سهمیه برای جذب جوانان نخبه در ادارات کل ورزش و جوانان در نظر گرفت.

وی با نقد عملکرد مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: قطعاً نقاط ضعف وجود دارد، اما با توجه به توان و بضاعت‌ها همه تلاش‌ها بکار گرفته شده و قطعاً با حمایت وزارتخانه می‌توان روند رو به رشد را طی کرد.

استاندار مرکزی با اشاره به قانون ۲۷ صدم درصد سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: مصوبه خوبی در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس صورت گرفت که کمک شایانی به وزارت ورزش کرد و در همان سال نزدیک یک میلیارد و ۶۰۰ میلیارد تومان به وزارت ورزش اضافه کرد این ۲۷ صدم درصد نقد است و مستقیماً از سوی مردم به وزارتخانه می‌رسد، اما در یک سال اخیر این اعتبار به شکل اسناد خزانه داده می‌شود که معنی و مفهوم قانون را زیر سوال می‌برد و خواستاریم که وزارت ورزش این امر را با جدیت پیگیری کنند تا به شکل درست و دقیق این قانون اجرایی شود.