سالن تیراندازی سردار شهید «سعید مجیدی» در اراک راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سجادی صبح جمعه در مراسم راه اندازی سالن تیراندازی سردار شهید «سعید مجیدی» گفت: یکی از کامل‌ترین سفرهای استانی من، سفر به استان مرکزی بود، دلیل عمده سفرهای استانی بازدید میدانی و کسب اطلاعات دقیق از وضعیت موجود ورزش استان‌ها است.

وی ادامه داد: یکی از تکالیف وزارت ورزش و جوانان ایجاد حس امید در جامعه است، وزارت ورزش می‌تواند کارخانه تولید امید و عزت باشد، ورزش همگانی پایه و اساس تمام ابعاد ورزش است، ورزش همگانی کاهش هزینه درمان را به دنبال دارد. امروز نهضت بهزیستی از طریق ورزش در دستور کار است، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد تا ورزش همانطور که در دنیا مطرح است، در ایران اسلامی نیز پیاده سازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا کریمی رئیس هیئت تیراندازی استان مرکزی در این مراسم اظهار کرد: با توجه به علاقمندی جوانان و نوجوانان به رشته تیراندازی و در راستای کشف و شناسایی استعدادها در این رشته ورزشی توسعه و تقویت این رشته در استان مرکزی در دستورکار قرار گرفته و امیدواریم در دولت جدید به رشته تیراندازی بیشتر توجه شود.

۷ ورزشکار ملی پوش استان مرکزی در رشته‌های تفنگ و تپانچه فعالیت دارند

وی ادامه داد: این سالن تیراندازی با ۲۱ خط هدف استاندارد در حال فعالیت است، استان مرکزی در رشته تیراندازی رتبه‌های قابل توجهی در طی این سال‌ها کسب کرده و بیش از ۷ ملی پوش در رشته‌های تفنگ و تپانچه از استان فعالیت دارند.

رئیس هیئت تیراندازی استان مرکزی تصریح کرد: سردار شهید «سعید مجیدی» یکی از ورزشکاران با اخلاق و حرفه‌ای در رشته تیراندازی بود و افتخارات زیادی ملی و بین المللی برای جامعه ورزشی کسب کرد لذا نامگذاری این سالن تیراندازی به نام این شهید بزرگوار در دستور کار قرار گرفت و امیدواریم در راستای گرامیداشت این شهید بزرگوار گام مؤثری باشد.

کریمی بیان کرد: یکی از ویژگی‌های برتر شهید «سعید مجیدی» روحیه مسئولیت پذیری او در قبال مأموریت‌ها و کارهایی که به او سپرده می‌شد بود و امروز جوانان می‌توانند با الگو گیری از این شهید عزیز در مسیر ادامه راه او گام بردارند. شهید «سعید مجیدی» با روحیه بصیرت و ولایتمداری که داشت در راه اعتلای اسلام و دفاع از ارزش‌های اسلامی گام بلندی برداشت و امروز امنیت پایدار ایران اسلامی برگرفته از مجاهدت‌ها و حماسه آفرینی‌های شهدایی همچون شهید مجیدی است.