ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی پیش از ظهر جمعه در مراسم افتتاحیه رویداد کشوری «من در جامعه» ویژه بانوان، که در باغ اردوگاه خاتون مشهد برگزار شد، به دغدغه رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ کشور اشاره و اظهار کرد: با وضعیت فعلی در ساختار حوزه فرهنگ، بسیاری از سرمایه‌ها به کار گرفته نمی‌شود، استعدادها شکوفا نمی‌شود و به دنبال آن، گره‌های بزرگ نیز باز نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تقریرهای مختلفی از بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ وجود دارد، گفت: محوری‌ترین نقطه در این امر این است که مجموعه‌های حاکمیتی مانع به کارگیری ایده‌های نوآور و گره‌گشا هستند و شما ایده‌پردازان به جای این‌که از دستگاه‌ها انتظار حمایت و گره‌گشایی داشته باشید، امیدتان را در همین مجموعه‌های مردمی دنبال کنید.

مجموعه‌های مردمی، محور حل مسائل کشور باشند

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به بی‌مهری‌های مشاهده شده در نهادهای حاکمیتی، افزود: حمایت حاکمیت فقط اختصاص بودجه کلان نیست بلکه شیوه‌های مختلفی از حمایت و سازوکارهای حمایتی از طرف مجموعه‌های حاکمیت قابل بحث است اما مهم‌ترین آن، محور قرار دادن مجموعه‌های مهم مردمی در حل مسائل کشور است.

وی به بیان ظرفیت عظیم بانوان در حل مسائل کشور پرداخت و گفت: خداوند سعه وجودی عجیبی به این آفریده خود داده و همین مقدار اطلاعات ناچیزی که ما از بانوان الگو در مکتب اسلام داریم، برای این تلنگر و تذکر که شیوه مواجهه فعلی با بانوان در جامعه باید اصلاح شود، کافیست.

ظرفیت حل مسئله بانوان در جامعه

قمی خاطرنشان کرد: انسان کامل در عصر ما حضرت بقیه‌الله اعظم است که خود ایشان در روایتی، اسوه حسنه برای خود را یک بانو می‌دانند و بر همین اساس، جای تأمل وجود دارد که بانوان علاوه بر نقش‌آفرینی در محدوده مسائل خانوادگی خود، چقدر می‌توانند برای مسائل مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گره‌گشا باشند.

گفتنی است؛ رویداد کشوری فراخوان ایده‌ها با عنوان «من در جامعه» ویژه بانوان و در چهار محور تعلیم و تربیت، ترویج و رسانه، سبک زندگی و خدمات اجتماعی اجرا شد و از میان ۳۵۶ ایده دریافتی از سراسر کشور، ۷۲ ایده منتخب به مرحله پایانی و اختتامیه راه یافتند.