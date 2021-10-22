روند اصلاح زندانیان باید مانع از بازگشت به زندان ها شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حاج‌محمدی در سفر به استان گیلان و سرکشی از زندان‌های مستقر در شهرستان‌ها، با حضور در زندان انزلی با مددجویان این زندان گفتگو و بر پیگیری مشکلات و حمایت از خانواده‌هایشان تأکید کرد.

رئیس سازمان زندان‌ها در دیدار با مسئولان زندان‌های این استان با اشاره به فرآیند تحول در دوره جدید قوه قضائیه، گفت: حضور مؤثر و فزاینده قضات در زندان‌ها می‌تواند عامل مهمی در روند کاهش جمعیت کیفری و مددجویان ساکن در این مراکز باشد.

تأکید بر تعامل دوسویه با قضات و مراجع قضائی

وی افزود: بنابراین معتقدم تعامل دوسویه زندان با مراجع قضائی و قضات باید بیش از گذشته افزایش یابد تا فرآیند اصلاح مجرمان با انجام برنامه‌های فرهنگی و ارتقای برنامه‌های اشتغال‌زایی، جدی‌تر دنبال شود.

حاج‌محمدی درباره زندانیان که به مواد مخدر اعتیاد دارند، گفت: روند اصلاحی ما نسبت به این دسته از مددجویان باید اینگونه باشد که در آنان ایجاد روحیه و انگیزه کنیم تا لااقل با ترغیب به زندگی، در زندان دست از مواد مخدر بکشند.

وی تأکید کرد: باید آنان را تشویق کرد چرا که رهایی آنان از دام اعتیاد نه‌فقط به صلاح خودشان است بلکه به اصلاح خانواده و جامعه می‌انجامد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مددجویان در زندان باید مجموعه‌ای از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را داشته باشند، ادامه داد: زندانیان باید آماده ورود به جامعه باشند و بعد از آزادی هم دیگر به چرخه جرم باز نگردند.

وی اضافه کرد: مراقبت بعد از خروج زندانیان در کنار حمایت از آنان و خانواده‌های آنها مثل دوران حبس، در دستور برنامه‌های حمایتی سازمان زندان‌ها است.

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به بر ضرورت توجه به ارائه خدمات لازم به زندانیان متنبه، گفت: همواره به مدیران تأکید شده که نسبت به زندانیان که از بند رهایی می‌یابند و مشخص است که اصلاح شده و می‌خواهند زندگی درستی در جامعه داشته باشند، به طور ویژه ارائه خدمات شود.

حاج‌محمدی ادامه داد: در خدمت‌رسانی باید به گونه‌ای باشد که زندانیان بعد از آزادی نیز مورد حمایت باشند و به سمت جرم و بزه بازنگردند.