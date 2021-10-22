به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند با اشاره به اینکه امام صادق (ع) با تاسی از اخلاق پیامبر (ص) تشیع را توسعه داد و تحول فرهنگی بزرگی در جامعه اسلامی ایجاد کرد اظهار داشت: با تدابیر امام صادق (ع) جامعه شیعی به لحاظ جمعیت و از نظر مرزهای جغرافیایی پیشرفت پیدا کرد.

فتاح دماوندی با اشاره به اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب، ایجاد وحدت در ایران و همه جوامع اسلامی و مقابله با تفرقه افکنان است افزود: سیاست آمریکا و همدستان ایجاد بی ثباتی از طریق اختلاف قومی و مذهبی است‌.

امام جمعه دماوند بیان داشت: حملات علیه گروه‌های شیعی در افغانستان و لبنان قطعاتی از پازل سیاسی استکبار جهانی برای کشورهای منطقه است و باید بدانیم که خروج آمریکا از افغانستان پایان کار آنها در آن کشور نیست بلکه آغاز اجرای طرح‌های شیطانی جدید با ابزارهای متفاوت است.

وی عنوان داشت: مشغول کردن کشورهای اطراف افغانستان از جمله ایران و چین و روسیه با تهدید داعش برای آمریکا مزایای زیادی دارد چرا که راهبرد سیاست خارجی آمریکا در قرن ۲۱ مهار چین و روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ جهانی و مهار ایران به عنوان بزرگ‌ترین قدرت منطقه غرب آسیا است.

خطیب جمعه دماوند بیان داشت: در سطح داخلی برای تقویت اقتصاد، باید بسترهای فساد زا را از بین برد و اصلاح طلبی اقتصادی با تداوم و تعمیق و گسترش مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی محقق می‌شود.