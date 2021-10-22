به گزارش خبرنگار مهر، برنامه فرهنگی «جلوه‌های عرفان حافظ در هنر امروز» به همراه آیین معرفی و رونمایی از کتاب هنری «حافظ، گوته و اوکر: شرق و غرب از هم جدا نمی‌شوند» از ساعت ۱۵ (به وقت فرانکفورت) فردا شنبه اول آبان ۱۴۰۰ (۲۳ اکتبر) در غرفه ایران نمایشگاه کتاب فرانکفورت به آدرس سالن 4، D98 برگزار می‌شود.

در این برنامه حمید محمدی، رایزن فرهنگی ایران در آلمان، افشین درم‌بخش، Barbara Steingiesser و Christof Wingertszahn سخنرانی خواهند کرد. این کتاب دربردارنده آثار نمایشگاهی هنرمند آلمانی گونتر اوکر است.

گونتر اوکر (Günther Uecker) هُنرمند معاصرِ آلمانی در سال ١٩٣٠ در آلمانِ شرقی و در خانواده‌ای روستایی و کشاورز متولّد شد. سال‌های نوجوانی‌اش با جنگِ جَهانی دُوم همزمان بود. تجربه جنگ، خُشونت و ویرانی، تأثیرِ عَمیقی بر او گذاشت و پس از جنگِ جهانیِ دوم، هنر جدید را در آثارش نمایش داد و از مواد و تکنیک‌هایِ نو بهره گرفت. یکی از ویژگی‌های این هنرمند، گرایش او به گرفتن مفاهیم از حوزه‌های گوناگون فرهنگی به‌ویژه فرهنگ‌های آسیایی و وارد کردن آن‌ها به جهانِ آثار خود است.

اوکر بارها به ایران سفر کرده است و نمایشگاهی از آثار او با عنوان «کرنش به حافظ» در جای جای ایران برپا شده است. این آثار که با الهام از غزلیات حافظ خلق شده‌اند در قالب کتابی به همین نام نیز منتشر شده‌اند.

روند شکل گیری آثار اوکر همواره متأثر از تجربیات زندگی‌اش بوده است. در آثار او زندگی و هنر چنان در هم تنیده‌اند که گویی هیچکدام موجودیت مستقلی ندارند. یکی از ویژگی‌های این هنرمند، گرایش او به برگرفتن مفاهیم از حوزه‌های گوناگون فرهنگی و وارد کردن آنها به جهان آثار خود است، او این تمهید را به شیوه‌ای برای اندیشیدن در مورد خود هنر تبدیل کرده است. آثار اوکر با اینکه در نگاه اول ساده می‌نمایند، اما عمیقاً دارای پیچیدگی‌های فکری هستند.

اوکر علاقه‌ای شدیدی به فرهنگ‌های جهان دارد و حاصل این علاقه سفرهای بسیار او به اقصی نقاط جهان است. سفرهایی که تجربه آنها، جوهره بسیاری از آثارش را در بر گرفته‌اند. هنرمندی که آثارش بازنمود رنج آدمی است و جست‌وجوگری که در پی مرهمی برای فرهنگ بشری است. جست‌وجویی که از باختر تا خاور را دربر می‌گیرد: از گوته آلمانی تا حافظ شیرازی.