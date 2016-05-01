به گزارش خبرگزاری مهر، آثار گونتر اوکر که بر اساس غزلیات حافظ شیرازی تولید شده است پس از رونمایی در حافظیه و برگزاری نمایشگاه در نگارخانه تار و پود مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس در شیراز شنبه ۱۸ اردیبهشتماه جاری در موزه امام علی (ع) در تهران نیز به نمایش درمیآید.
همچنین گونتر اوکر نسخهای از این آثار چاپی پروژه «کرنش به حافظ» را به موزه هنرهای معاصر تهران اهدا خواهد کرد.
گونتر اوکر هنرمند آلمانی با الهام از ۳۰ غزل حافظ، ۴۲ اثر چاپی تولید کرده است که این آثار امروز ۱۲ اردیبهشتماه در حافظیه شیراز رونمایی میشود.
گونتر اوکر روز گذشته ۱۱ اردیبهشتماه به همراه چند مجموعه دار و منتقد آلمانی برای رونمایی از این آثار وارد شیراز شدند و از مراکز و مجموعه های این شهر از جمله ارگ کریمخان دیدن کردند.
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