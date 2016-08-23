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۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

اهدای ۴۴ اثر چاپی از هنرمند آلمانی به موزه هنرهای معاصر تهران

اهدای ۴۴ اثر چاپی از هنرمند آلمانی به موزه هنرهای معاصر تهران

گونتر اوکر هنرمند آلمانی ۴۴ اثر چاپی خود را که با الهام از ۳۰ غزل حافظ با عنوان «کرنش به حافظ» تولید کرده بود، به موزه هنرهای معاصر تهران اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۴۴ اثر ۱۲۰ در ۸۰  و ۳۳ اتود از آثار گونتر اوکر هنرمند آلمانی که بر اساس غزلیات حافظ شیرازی تولید شده است، پس از رونمایی در حافظیه شیراز و برگزاری نمایشگاه در نگارخانه تار و پود مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس در شیراز و نمایش این آثار در موزه امام علی (ع) در تهران (اردیبهشت و خردادماه سال جاری) و همچنین نمایش این آثار در شهر دوسلدورف آلمان، توسط این هنرمند به موزه هنرهای معاصر تهران اهدا شد.

گونتر اوکر هنرمند ۸۲ ساله آلمانی از هنرمندان گروه «زیرو» است که تمایلات شرقی و عرفانی در آثار او مشهود است و در زمان حضور در ایران تحت تاثیر فرهنگ و هنر ایران و از جمله حافظ قرار گرفت و زمانی که به آلمان برگشت به تاثیر از غزلیات حافظ و با تمرکز بر ۳۰ غزل از این شاعر ایرانی، ۴۴ اثر نقاشی اکریلیک، رنگ روغن و چاپ با عنوان «کرنش به حافظ» را خلق کرد.

نخستین نمایشگاهی که از گونتر اوکر در ایران برگزار شد، نمایشگاه «زخم ها و پیوندها» با مجموعه ای از آثار این هنرمند آلمانی بود که سال ۱۳۹۱ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

کد مطلب 3749513

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