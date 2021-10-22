به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جمعه مصاف دو تیم گیتی پسند اصفهان و فردوس قم در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتسال در سالن پیروزی اصفهان با نتیجه ۹ بر ۲ به سود گیتی پسند به پایان رسید.

علی اصغر حسن زاده، محمدرضا سنگ سفیدی، سپهر محمدی، سعید احمد عباسی، فرهاد توکلی، علیرضا وفایی، طاها مرتضوی، میثم قیام، فرید نادری، سید سجاد موسوی و مهدی مهدی خانی شاگردان محمد کشاورز در این بازی بودند.

در سمت مقابل محمدرضا احمدی، مسعود عباسی، سید مصطفی موسوی خواه، سید حسین رضوی، امیر حسین زینلی، مهاب شیری، مهران رضا پور، سعید قلندری، مهدی رستمی، سجاد هاشم پور، مسعود عسگری وند و فرزین مهری بازیکنان تحت هدایت علی زندی پور در این مصاف بودند.

در اوایل مسابقه گیتی پسند به عنوان میزبان سوار بر بازی بود و توپ و میدان را به دست گرفت و موفق شد موقعیت‌های خوبی را روی دروازه نماینده قم ایجاد کند.

در سمت مقابل شاگردان علی زندی پور سعی در استفاده از ضد حملات و بعد از حملات پر تعداد گیتی پسند داشتند.

روی کرنر ارسالی از سمت راست فرهاد توکلی با شوتی قدرتمند گل اول بازی و گیتی پسند را به ثمر رساند.

بعد از گل گیتی پسند فردوس قم بود که توانست با استفاده از توپ‌های بلند و هوشمندی مهاجمین روی دروازه گیتی پسند موقعیت ایجاد کند که این موقعیت‌ها همگی با سدی به نام محمدی دفع شد.

بعد از حملات پرتعداد و بعضاً خطرناک فردوس قم سپهر محمدی با یک توپ بلند میثم قیام را با دروازه‌بان فردوس تک به تک کرد که قیام با شوتی زیبا به زاویه مخالف حساب کار را دو بر صفر کرد.

فردوس قم با یک حرکت زیبا از سمت راست خود به قلب دفاع گیتی پسند زد که دو شد امیرحسین زینلی به زیبایی توسط علیرضا صمیمی گرفته شد.

روی اشتباه مهلک محمدرضا سنگ سفیدی و پرس شدید فردوس قم سعید قلندری در موقعیت تک به تک با محمدی دروازه او را باز کرد.

در اواخر نیمه اول فردوس قم فشار خود را دو چندان کرد و چندین توپ را نیز به سمت دروازه گیتی پسند شلیک کرد که تایم اوت کشاورز ریتم تند بازی فردوس را گرفت.

با آغاز نیمه فردوس سوار بر بازی شد و مالکیت توپ را در دست داشت، مالکیتی که رفته رفته جای خود را به دفاع داد.

بعد از دفاع پر تعداد فردوس قم تیم گیتی پسند صاحب یک اوت شد که ضربه سعید احمد عباسی روی پاس به بیرون تبدیل به گل سوم گیتی پسند شد.

یک و دوی زیبا سعید احمد عباسی و علی اصغر حسن زاده بعد از رد و بدل شدن شش بازی در یک سوم دفاعی فردوس منجر به گل احمد عباسی مقابل دروازه خالی شد.

بعد از حملات احساسی فردوس قم بعد از دریافت گل چهارم دفاع آنها خالی شد که منجر به قرار گرفتن سعید احمد عباسی، علی اصغر حسن زاده و محمدرضا سنگ سفیدی در موقعیت سه به دو شد که این حرکت با سانتر سنگ سفیدی و شوت احمد عباسی منجر به گل پنجم گیتی پسند شد.

طاها مرتضوی روی توپ برگشتی از شوت مهدی خانی گل ششم گیتی پسند را زد.

فردوس قم که به وضوح قائله را از رقیب باخته بود گل هفتم را از مهدی مهدی خانی بازیکن جوان گیتی پسند دریافت کرد.

فردوس قم که بعد از دریافت گل هفتم بازیکنان اصلی خود را از ترکیب کنار گذاشت توسط سید حسین رضوی روی پاس مسعود عباسی به گل رسید.

سید سجاد موسوی روی برهم ریختگی دفاعی فردوس قم و توپ بلوکه شده گل هشتم گیتی پسند را به ثمر رساند.

مهدی مهدی خانی روی پاس سعید احمد عباسی در سمت راست به گل نهم رسید.

در حاشیه:

نیمکت نشینان گیتی پسند در مقاطع مختلف نسبت به عملکرد داور انتقادات تندی داشتند که منجر به دریافت دو کارت زرد توسط بازیکنان آنها شد.

مسعود تابش مدیرعامل سابق سپاهان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره گیتی پسند در سالن پیروزی حضور داشت.

بعد از دریافت گل ششم نیمکت فردوس قم دچار التهاب شد.