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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۸:۳۶

معاون وزیر ورزش و جوانان:

استخدام قهرمانان ورزشی در دستور کار قرار دارد

استخدام قهرمانان ورزشی در دستور کار قرار دارد

اراک- معاون توسعه ورزش بانوان وزیر ورزش و جوانان گفت: استخدام قهرمانان ورزشی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم تا در کوتاه‌ترین مدت این مهم در مراجع مربوطه مورد رسیدگی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کاظمی‌پور عصر جمعه در دیدار با رؤسای هیأت‌های ورزشی، مدیران و نخبگان ورزشی زن استان مرکزی با بیان اینکه رشد ورزش قهرمانی در اولویت راهبردهای وزارت ورزش و جوانان است، اظهار کرد: حوزه زنان از این راهبرد برنامه‌ای مستثنی نیست و با عدالت محوری در این راستا گام برداشته می‌شود.

وی ادامه داد: حفظ حقوق بانوان ورزشکار یک اصل مهم در وزارت ورزش و جوانان است.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: بانوان ورزشکار استان در ۱۵ رشته سابقه ملی پوشی دارند و باید استعدادهای این حوزه‌ها و حقوق ورزشکاران به درستی شناخته و ارج نهاده شود.

کاظمی پور گفت: استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت کشور نیاز است که واحدهای تولیدی آن در راستای مسئولیت‌پذیری اجتماعی کمک و پشتیبانی بیشتری را از ورزشکاران زن داشته باشند و آنان را در مسیر قهرمانی یاری دهند.

وی گفت: زنان ورزشکار چند برابر مردان برای قهرمانی تلاش دارند و با عملکرد خود در کسب مقام‌های جهانی استعداد و توانمندی خود را نشان می‌دهند.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: بانوان ورزشکار همواره در جریان فعالیت حرفه‌ای و قهرمانی با کمبود امکانات و اعتبارات مواجه بوده‌اند اما، این معضلات هرگز سد راهشان نبوده و در میادین ورزشی ملی و بین‌المللی سرآمد و مطرح بوده‌اند.

کاظمی پور بیان کرد: حوزه ورزش بانوان نیازمند تقویت ظرفیت استعدادیابی از پایه با کمک آموزش و پرورش است و در صورت تحقق این مهم گنجی حاصل می‌شود که با برنامه‌ریزی و مهارت‌ورزی مداوم به مدال‌آوری و رشد ورزش قهرمانی می‌انجامد.

استان مرکزی باید در رشته‌های پایه و مادر سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد

وی بیان کرد: استان مرکزی باید در حوزه ورزش بانوان در رشته‌های پایه و مادر همچون شنا، دومیدانی و آمادگی جسمانی سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد.

کاظمی‌پور گفت: استفاده هدفمند از مدال‌آوران رشته‌های ورزشی و افراد صاحب تجربه حرفه‌ای در تربیت استعدادهای استان موضوعی است که باید جدی گرفته شود و انگیزش و زمینه لازم برای تحقق این مهم فراهم آید.

وی با تاکید بر لزوم حمایت اصولی از حوزه ورزش بانوان افزود: دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به باروری ظرفیت‌ها در هر حوزه دارد و باید از این فرصت به نفع ورزش بانوان نهایت بهره را گرفت.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: استان مرکزی به قهرمان‌پروری شهرت دارد که نمونه آشنای آن در عرصه ملی، امیرکبیر است و این ویژگی در حوزه ورزش بانوان نیز مشهود است و بانوان در رشته‌های مختلف با تقویت خودباوری می‌توانند بدرخشند.

وی ادامه داد: هر بار که ورزشکاری پرچم سه رنگ ایران اسلامی را بالا می‌برد گامی ارزشمند در حوزه عزتمندی ملی و جهانی برداشته و وظیفه وزارت ورزش ورزش و جوانان این است که با حمایت اصولی مسیر قهرمان پروری و درخشش حرفه‌ای بانوان ورزشکار را تسهیل کند.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان گفت: مقوله استخدام قهرمانان ورزشی در دستور کار قرار دارد و همه تلاش به‌کار گرفته می‌شود تا در کوتاه‌ترین مدت این مهم در مراجع مربوطه مورد رسیدگی واقع شود.

کد مطلب 5333792

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