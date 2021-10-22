حجت‌الاسلام احمد صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دو محور ارتباطی در سفر رئیس جمهور برای تعامل بیشتر با مردم در نظر گرفته شده که اولین محور ارتباطی سامانه سامد است که اهالی استان اردبیل می‌توانند از طریق شماره ۱۱۱ تماس برقرار کرده و درخواست‌ها و مطالبات خود را مطرح کنند.

وی تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ نفر در دو نوبت تماس‌های مردمی را در استان اردبیل جمع‌بندی کرده و به نحوه مناسب پاسخگویی به آنها در قالب پیامک و نامه ارسال خواهد شد.

رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری گفت: با استقرار نیروها در دانشگاه محقق اردبیلی پاسخگویی از صبح امروز همزمان با سفر رئیس جمهور به استان اردبیل آغاز شده و همچنان تا پایان وقت امروز ادامه خواهد داشت.

صالحی دومین مسیر ارتباطی را دریافت نامه‌های مردمی و پاسخگویی به آنها در کمتر از ۴۸ ساعت اعلام کرد و افزود: تلاش بر این است تا با بررسی و احصا مشکلات و درخواست‌های مردمی و ارجاع آن به دستگاه‌های مختلف زمینه پاسخگویی شایسته به مطالبات مردمی فراهم آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: رئیس جمهور تاکید جدی داشتند تا به همه درخواست‌ها در چارچوب قانون و مقررات پاسخ داده شود و ما نیز سعی و تلاشمان بر این است تا در استان اردبیل همه مطالبات و درخواست‌ها را جمع‌بندی کرده و به دو شکل مکتوب و تلفنی پاسخگوی آنها باشیم.

رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری اضافه کرد: تمام تلاش ما بر این است تا به عنوان خادم مردم در دولت مردمی در مسیر پاسخگویی شفاف و روشن به مطالبات مردم حرکت کنیم.