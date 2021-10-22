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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۲۳:۰۲

۱۸ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شد

۱۸ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شد

زنجان-طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ نفر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس در استان زنجان افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ نفر، به آمار مبتلایان کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون، ۳۴ هزار و ۸۱۸ نفر به علت ابتلا و یا مشکوک بودن به ویروس کرونا، در مراکز درمانی استان زنجان، نمونه برداری یا بستری شده اند.

از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۱۰ هزار و ۷۷۱ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر بر اثر ابتلا به بیماری کرونا فوت کردند و آمار جان باختگان مبتلا به کرونا ویروس در استان هزار و ۷۴۹ نفر رسید.

در استان زنجان هم اکنون ۲۲۹ نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

کد مطلب 5333857

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