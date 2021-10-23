هفته وحدت یادگار امام راحل است

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی اندیشمندان و متفکران جهان اسلام حاضر در این کنفرانس از برج میلاد بازدید به عمل آوردند. در این بازدید علیرضا زاکانی شهردار تهران به سخنرانی پرداخت.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در سالن سعدی برج میلاد و در دیدار با میهمانان سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی ضمن خیر مقدم به میهمانان و تبریک میلاد رسول گرامی اسلام (ص) و امام صادق (ع) اظهار امیدواری کرد، شرایط در جهان عادی شود و در شرایط بعد از کرونا علمای جهان اسلام بیشتر در کنار یکدیگر باشند.

وی افزود: روز قدس و هفته وحدت دو یادگاری است که از امام راحل برای ما به یادگار مانده اند، روز قدس نماد اشداء علی الکفار است و هفته وحدت نماد رحماء بینهم هستند؛ در سایه توجه به این آیه شریفه برکات زیادی نصیب امت اسلام شده است که خلاف خواسته‌های دشمنان است.

زاکانی تصریح کرد: مسلمانان در قرون گذشته دارای تمدن عالی بودند و دیگران به روزترین مطالب علمی را با بهره گیری از دانش مسلمانان به دست آوردند و این چیزی است که دشمنان اسلام هرگز نمی‌خواهند تکرار شود و دست به هرکاری می‌زنند تا امت اسلامی را با جنگ داخلی و ایجاد فرقه‌های جعلی از این مسیر دور کنند.

شهردار تهران با بیان این مطلب که امروز امت اسلامی به ویژه اندیشمندان اجازه نخواهند داد توطئه دشمنان به ثمر بنشیند، اظهار کرد: اندیشمندان این نقطه شوم را به خوبی شناخته اند و اجازه نخواهند داد توطئه دنیای استکبار به ثمر برسد.

زاکانی با بیان اینکه اندیشمندان اسلامی در جبهه مقاومت به مقابله با توطئه‌های دشمنان اسلام برخاستند، تصریح کرد: در این راه خون‌های مردم از مذاهب مختلف اسلامی در هم آمیخته و شهدای گرانقدری تقدیم شد. این شهیدان راه وحدت هستند؛ از سیدالشهدا مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تا شیخ احمد یاسین، فتحی شقاقی و عماد مغنیه.

وی با اشاره به اینکه ما از ۲۳۰ هزار شهید انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت، ۱۱ هزار شهید اهل سنت تقدیم درگاه الهی کردیم، خاطر نشان کرد: این نمودی است از درخشندگی راه و مسیری که در برابر آن قرار داریم. امروز ندای پیامبر رحمت رساتر از همیشه به گوش می‌رسد و دعوت اسلام که دعوت به آزادی و رستگاری است با طنین بیشتری پژواک دارد. امروز اسلام در برابر خدایان زر و زور قرار گرفته و گوش و دل اسیران و ستمدیدگان بیش از همیشه منتظر مژده و دلگرمی و امید از سوی مسلمانان است.

زاکانی ادامه داد: امروز دو اراده با هم در تعارض هستند؛ یکی اراده وحدت و دیگری اراده بر تفرقه مسلمانان. جهان اسلام با تأکید بر اشتراکات و بهره‌مندی از استعداد فراوان و ظرفیت بی‌بدیل خود، همچون تمسک به قرآن و عترت و بهره‌گیری از ظرفیت علما و اندیشمندان بزرگ، در کنار مواهب الهی و موقعیت جغرافیایی مناسب با انگیزه و مستعد در مسیر فتح قله دانش و معنویت قرار گرفته است و می‌تواند تمدن نوین اسلامی را به نمایش بگذارد.



شهردار تهران با بیان اینکه با این نگاه اتحاد اسلامی دست یافتنی است و می‌توان از ظرفیت‌های موجود بهره جست، گفت: امروز در جهان اتحادیه‌های مختلفی در بین کشورهای همگرا شکل گرفته است که نیازمند آن هستیم به نتایج کاربردی‌تر برای ارتقای سطح تعامل و تردد شهروندان اسلامی تا رسیدن به قله تمدن اسلامی دست یابیم. لغو روادید بین کشورها، ایجاد واحدپولی مشترک و به اشتراک گذاری تجارب توسعه و پیشرفت شهری از اموری است که باید به تحقق آن همت گماشت.

زاکانی در پایان از آمادگی شهرداری تهران به منظور ارتقای سطح تعامل و استفاده متقابل شهرهای اسلامی و بهره‌مندی از اندیشمندان در زمینه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و سایر ابعاد خبر داد.