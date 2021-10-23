بیش از ۷ هزار نفر در زلزله اندیکا امدادرسانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی صبح امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: تاکنون هفت هزار و۴۱۰ آسیب‌دیده در اندیکا امدادرسانی شده و اقلام زیستی، بسته‌های غذایی و بهداشتی در اختیارشان قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان افزود: خدمت‌رسانی‌های این جمعیت در سه مرحله عملیات‌های امداد و نجات و امدادرسانی اولیه، ارائه خدمات حمایتی و هدایت حرکت‌های جهادی با بهره گیری از مشارکت‌های مردمی و فعالیت‌های فرهنگی و حمایت‌های روانی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در زمینه عملیات‌های امدادرسانی اولیه در قالب اقلام زیستی نظیر چادر اسکان، پتو، موکت، ست ظروف، والور، فانوس، نایلون پوششی و بشکه‌های نگهداری آب و همچنین در قالب بسته‌های غذایی شامل برنج، حبوبات، کنسروجات، چای، قند و شکر و همچنین در قالب اقلام بهداشتی از جمله صابون، پودر لباسشویی و دیگر موارد میان زلزله‌زدگان توزیع شده است.

خدادادی گفت: خانه‌های هلال ضمن حضور در مناطق مختلف شهری و روستایی با ارائه آموزش‌های امدادی و آمادگی در برابر مخاطرات که سبب کاهش خطرپذیری می‌شود و جامعه را تاب آور می‌کند؛ همچنین این خانه‌ها در ارزیابی سریع هنگام بروز حوادث و توزیع عادلانه کمک‌های مردمی توسط اهالی آموزش‌دیده همان محلات نقشی بسیار پر رنگ و جایگاه ویژه‌ای دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان بیان کرد: افزایش بیش‌ازپیش خانه‌های هلال از طریق برگزاری جلسات هماهنگی و پیگیری‌های مستمر با بخشداران و دهیاران در حال انجام است.

وی به فعالیت‌ها در حوزه تسهیل و جلب مشارکت‌های مردمی اشاره کرد و افزود: اقدام‌هایی از سوی این جمعیت به‌عمل‌آمده که پویش همدلی و مهربانی یکی از این برنامه‌هاست.

خدادادی از مردم برای سهیم شدن در امر خداپسندانه و بشردوستانه حمایت از آسیب دیدگان زلزله اندیکا دعوت کرد و گفت: جمعیت هلال احمر استان خوزستان آماده دریافت کمک‌های مردمی و رساندن امانت مردم به دستان صاحبانشان است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان یادآور شد: از طریق کد #۶۱۱۱۲ و یا واریز مبالغ اهدایی به شماره کارت ۹۹۹۶-۹۹۹۹-۳۳۷۹-۶۱۰۴ می‌توان در پویش همدلی و مهربانی که ویژه جمع‌آوری کمک‌های مردمی به زلزله‌زدگان اندیکا است، مشارکت کرد.