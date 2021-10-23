تلاش آمریکا برای استفاده از حریم هوایی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان به نقل از برخی منابع آگاه مدعی شد که دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به کنگره این کشور گفته است که واشنگتن به توافق با اسلام آباد برای استفاده از حریم هوایی پاکستان در راستای انجام عملیات های نظامی و اطلاعاتی در افغانستان، نزدیک شده است.

ادعا می شود که پاکستان تمایل خود را برای امضای تفاهم همکاری در ازای کمک در راستای مبارزه با تروریسم و مدیریت روابط با هند ابراز کرده‌ است.

با این حال، گفته‌ می شود که مذاکرات همچنان ادامه دارد و شرایط توافق هنوز نهایی نشده‌ است.

پاکستان پیش از این، از دادن پایگاه به آمریکا برای نظارت بر افغانستان خودداری کرده‌ بود. طالبان هم به کشورهای همسایه در مورد اجازه‌ دادن به آمریکا برای ایجاد پایگاه هشدار داده‌ است.

ازبکستان نیز هرگونه گفتگو درباره اعطای پایگاه نظامی به آمریکا را رد کرده‌ است. با این حال، هفته پیش، «کریستوفر مِیر» مشاور وزیر دفاع آمریکا در حوزه عملیات های ویژه و درگیری های محدود، با سفر به تاشکند، درباره امنیت مرزی با مقامات ازبکستان گفتگو کرده است.

سفر وی به ازبکستان در حالی انجام شد که پیشتر، وبگاه آمریکایی «پولیتیکو» اعلام کرده بود که آمریکا با هدف بررسی احتمال استقرار نیروهای ضد تروریسم در ازبکستان، هیئتی را عازم این کشور می کند.

اواخر ماه سپتامبر هم، لوید آستین وزیر دفاع و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خطاب به کنگره مدعی شدند که دولت بایدن دنبال استفاده از پایگاه های روسی مستقر در آسیای میانه برای انجام عملیات های ضدتروریسم در افغانستان است.

این درحالی است که طبق برخی اظهارات، پیشنهاد حمایت فنی و لجستیکی این پایگاه ها از عملیات های آمریکا از جانب خود روسیه مطرح شده است اما این مسئله به هیچ وجه به منزله موافقت مسکو با استقرار نیروهای آمریکایی در خاک کشورهای آسیای میانه نخواهد بود.