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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۳۰

از سوی سفارت آمریکا در تاشکند اعلام شد؛

سفر مقام پنتاگون به ازبکستان برای صحبت درباره امنیت مرزی

سفر مقام پنتاگون به ازبکستان برای صحبت درباره امنیت مرزی

گفته می شود که چند روز قبل، مشاور وزیر دفاع آمریکا در حوزه عملیات های ویژه، به منظور گفتگو درباره امنیت مرزی، سفری به ازبکستان داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کریستوفر مِیر» مشاور وزیر دفاع آمریکا در حوزه عملیات های ویژه و درگیری های محدود، با سفر به تاشکند، درباره امنیت مرزی با مقامات ازبکستان گفتگو کرده است.

این خبر از سوی «دانیل روزنبلوم» سفیر آمریکا در تاشکند رسانه ای شده و ظاهراً سفر هیئت آمریکایی هم چند روز پیش انجام شده است.

این در حالی است که روز ۲۴ مهر نیز وزارت خارجه ازبکستان میزبان هیئتی از سوی طالبان بود که طی آن، طرفین درباره روابط دوجانبه، تقویت روابط اقتصادی، انتقال انرژی برق و خط آهن صحبت کردند.

از سوی دیگر، سفر هیئت آمریکایی به ازبکستان در حالی انجام شد که حدود پنج روز پیش، وبگاه آمریکایی «پولیتیکو» اعلام کرد که آمریکا با هدف بررسی احتمال استقرار نیروهای ضد تروریسم در ازبکستان، هیئتی را عازم این کشور می کند.

اواخر ماه سپتامبر هم، لوید آستین وزیر دفاع و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خطاب به کنگره مدعی شدند که دولت بایدن دنبال استفاده از پایگاه های روسی مستقر در آسیای میانه برای انجام عملیات های ضدتروریسم در افغانستان است.

این درحالی است که طبق برخی اظهارات، پیشنهاد حمایت فنی و لجستیکی این پایگاه ها از عملیات های آمریکا از جانب خود روسیه مطرح شده است اما این مسئله به هیچ وجه به منزله موافقت مسکو با استقرار نیروهای آمریکایی در خاک کشورهای آسیای میانه نخواهد بود.

کد مطلب 5330494
مریم خرمایی

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    نظرات

    • حميرا پيراى IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
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      امريكا تو بيشتر كشورهاى دنيا پايگاه نظامى داره و تلاش خودش را براى بر پا كردن اشوب در هر كشورى كه بخواد انجام ميده عراق نشد لبنان انجا نشد در كشور ديگه تا سرانجام در يك كشور به نتيجه دلخواه برسه در حال حاضر هدف امريكا كشورهاى حوضه درياى خزر هست كه تمرينات اموزشى انجام ميدهد بايد كاملا مواظب بود

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