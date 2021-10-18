سفر مقام پنتاگون به ازبکستان برای صحبت درباره امنیت مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کریستوفر مِیر» مشاور وزیر دفاع آمریکا در حوزه عملیات های ویژه و درگیری های محدود، با سفر به تاشکند، درباره امنیت مرزی با مقامات ازبکستان گفتگو کرده است.

این خبر از سوی «دانیل روزنبلوم» سفیر آمریکا در تاشکند رسانه ای شده و ظاهراً سفر هیئت آمریکایی هم چند روز پیش انجام شده است.

این در حالی است که روز ۲۴ مهر نیز وزارت خارجه ازبکستان میزبان هیئتی از سوی طالبان بود که طی آن، طرفین درباره روابط دوجانبه، تقویت روابط اقتصادی، انتقال انرژی برق و خط آهن صحبت کردند.

از سوی دیگر، سفر هیئت آمریکایی به ازبکستان در حالی انجام شد که حدود پنج روز پیش، وبگاه آمریکایی «پولیتیکو» اعلام کرد که آمریکا با هدف بررسی احتمال استقرار نیروهای ضد تروریسم در ازبکستان، هیئتی را عازم این کشور می کند.

اواخر ماه سپتامبر هم، لوید آستین وزیر دفاع و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خطاب به کنگره مدعی شدند که دولت بایدن دنبال استفاده از پایگاه های روسی مستقر در آسیای میانه برای انجام عملیات های ضدتروریسم در افغانستان است.

این درحالی است که طبق برخی اظهارات، پیشنهاد حمایت فنی و لجستیکی این پایگاه ها از عملیات های آمریکا از جانب خود روسیه مطرح شده است اما این مسئله به هیچ وجه به منزله موافقت مسکو با استقرار نیروهای آمریکایی در خاک کشورهای آسیای میانه نخواهد بود.