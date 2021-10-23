میادین میوه و تره بار تهران فردا تا ظهر باز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد مسعود پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اعلام کرد: به منظور ارائه خدمات به شهروندان، تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار فردا یک‌شنبه دوم آبان از ساعت ۸ تا ۱۳ باز هستند.

سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران از شهروندان درخواست کرده است، تا به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران، هنگام مراجعه به این مراکز، ضمن رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش، تا جای ممکن فاصله فیزیکی خود را با دیگران حفظ کنند.