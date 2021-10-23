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۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۳۴

میادین میوه و تره بار تهران فردا تا ظهر باز هستند

میادین میوه و تره بار تهران فردا تا ظهر باز هستند

۲۶۳ میدان و بازار میوه و تره بار شهرداری تهران، فردا یک‌ شنبه مصادف با سالروز میلاد حضرت رسول اسلام (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) از ساعت ۸ تا ۱۳ باز هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد مسعود پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اعلام کرد: به منظور ارائه خدمات به شهروندان، تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار فردا یک‌شنبه دوم آبان از ساعت ۸ تا ۱۳ باز هستند.

سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران از شهروندان درخواست کرده است، تا به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران، هنگام مراجعه به این مراکز، ضمن رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش، تا جای ممکن فاصله فیزیکی خود را با دیگران حفظ کنند.

کد مطلب 5334289
ساناز باقری راد

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