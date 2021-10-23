واگذاری ۲۴۰۰ پورت اینترنت پرسرعت همزمان با آغاز سال تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان آزاد حکمت با تشریح اقدامات و پروژههای مخابراتی برای توسعه زیرساختها در حوزه دیتا به منظور ارائه سرویسها و بستههای IP محور به مشتریان در سطح استان اظهار داشت: با تلاش همکاران و بسیج امکانات، تمامی ظرفیتهای موجود در راستای واگذاری پورتهای ADSL به متقاضیان جدید به کار گرفته شده است.
وی با اعلام این مطلب که مخابرات منطقه کردستان همیشه و در همه جا با هدف جلب رضایت مشتریان و تحقق اصل مشتری مداری تلاش میکند تا خدمات مخابراتی را با بالاترین کیفیت و همزمان با رشد تکنولوژیها به مشتریان ارائه نماید، افزود: استقبال چشمگیر مشتریان از سرویس ADSL مخابرات مؤید این مطلب است.
وی با اشاره به واگذاری ۱۳ هزار و ۸۸ پورت ADSL از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: نیاز مشتریان به سرویسهای دیتا همزمان با شروع سال تحصیلی جدید افزایش یافته است به طوری که از این آمار تعداد دو هزار و ۳۹۵ پورت ADSL در مهر ماه جاری به مشتریان واگذار شده است و این مهم، موفقیتِ ویژگی این سرویس مخابراتی را بیان میکند.
حکمت بیان داشت: در حال حاضر ۱۷۱ هزار و ۵۰۰ پورت ADSL منصوبه و ۱۳۰ هزار و ۴۵۶ پورت ADSL واگذارشده به مشتریان در سطح استان موجود است.
وی گفت: مخابرات منطقه نیز با ایجاد زیر ساختهای لازم آماده واگذاری پورتهای جدید به متقاضیان است.
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