به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانهای یونسکو ـ ایران، دبیرخانه دائمی نخستین کنفرانس بینالمللی «سواد رسانهای و اطلاعانی برای همگان» همزمان با هفته جهانی سواد رسانهای توسط کمیسیون ملی یونسکو در باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانهای یونسکو ـ ایران راهاندازی شد.
ایجاد و تقویت مولفههای مردمی سازی و عمومیسازی سواد رسانهای و اطلاعاتی، کمک به تولید دانش مبتنی بر نیاز عمومی برای ارتقای سواد رسانهای، ایجاد همگرایی و همافزایی بینالمللی با محوریت ایران در زمینه سواد رسانهای، ایجاد فرصتی برابر و اثرگذار برای ذینفعان این حوزه در ایران و سایر بهمنظور به اشتراگ گذاری پیشرفتهای حاصل شده در زمینه «سواد رسانهای و اطلاعاتی برای همه»، سازماندهی و ثبت رویدادها و فعالیتها بهصورت آنلاین یا آفلاین در این زمینه، پیوند رویدادها و اقدامات محلی در سراسر جهان برای ارتقای ارتباطات سواد رسانهای و اطلاعاتی، ایجاد زمینه برای برگزاری رویدادهای مشابه فرا مرزی و فرا منطقهای حول موضوعات مرتبط با سواد رسانهای و اطلاعاتی از سوی ایران، ایجاد زمینه تعاملات موثر و هر چه بیشتر بینالمللی و... از جمله وظایف این دبیرخانه به شمار میرود.
بر این اساس، به زودی پوستر فراخوان و جدول اجرایی کنفرانس بینالمللی «سواد رسانهای و اطلاعانی برای همگان» برای استفاده علاقهمندان منتشر خواهد شد.
لازم به ذکر است، تشکیل دبیرخانه دائمی کنفرانس بینالمللی «سواد رسانهای و اطلاعانی برای همگان» جزو برنامه های کمیسیون ملی یونسکو ایران است که باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانهای یونسکو ـ ایران مسئولیت اجرای این برنامه را از سوی کمیسیون ملی یونسکو – ایران برعهده دارد.
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