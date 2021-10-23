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۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۲۸

به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای صورت گرفت؛

برپایی دبیرخانه دائمی کنفرانس سواد رسانه‌ای‌واطلاعاتی برای همگان

برپایی دبیرخانه دائمی کنفرانس سواد رسانه‌ای‌واطلاعاتی برای همگان

دبیرخانه دائمی نخستین کنفرانس بین‌المللی «سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برای همگان» همزمان با هفته جهانی سواد رسانه‌ای توسط کمیسیون ملی یونسکو در باشگاه توسعه سواد رسانه‌ای راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ـ ایران، دبیرخانه دائمی نخستین کنفرانس بین‌المللی «سواد رسانه‌ای و اطلاعانی برای همگان» همزمان با هفته جهانی سواد رسانه‌ای توسط کمیسیون ملی یونسکو در باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ـ ایران راه‌اندازی شد.

ایجاد و تقویت مولفه‌های مردمی سازی و عمومی‌سازی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، کمک به تولید دانش مبتنی بر نیاز عمومی برای ارتقای سواد رسانه‌ای، ایجاد همگرایی و هم‌افزایی بین‌المللی با محوریت ایران در زمینه سواد رسانه‌ای، ایجاد فرصتی برابر و اثرگذار برای ذینفعان این حوزه در ایران و سایر به‌منظور به اشتراگ گذاری پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه «سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برای همه»، سازماندهی و ثبت رویدادها و فعالیت‌ها به‌صورت آنلاین یا آفلاین در این زمینه، پیوند رویدادها و اقدامات محلی در سراسر جهان برای ارتقای ارتباطات سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، ایجاد زمینه برای برگزاری رویدادهای مشابه فرا مرزی و فرا منطقه‌ای حول موضوعات مرتبط با سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی از سوی ایران، ایجاد زمینه تعاملات موثر و هر چه بیشتر بین‌المللی و... از جمله وظایف این دبیرخانه به شمار می‌رود.

بر این اساس، به زودی پوستر فراخوان و جدول اجرایی کنفرانس بین‌المللی «سواد رسانه‌ای و اطلاعانی برای همگان» برای استفاده علاقه‌مندان منتشر خواهد شد.

لازم به ذکر است، تشکیل دبیرخانه‌ دائمی کنفرانس بین‌المللی «سواد رسانه‌ای و اطلاعانی برای همگان» جزو برنامه های کمیسیون ملی یونسکو ایران است که باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ـ ایران مسئولیت اجرای این برنامه را از سوی کمیسیون ملی یونسکو – ایران برعهده دارد.

کد مطلب 5334459

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