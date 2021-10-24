به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان در سال جاری میلادی طی روزای ۲ تا ۸ آذرماه به میزبانی آمریکا و در سه بخش انفرادی، دوبل و میکس دوبل برگزار می شود.

برگزارکنندگان این رقابت ها اینگونه اعلام کرده بودند که شرکت کنندگان در مسابقات در صورتیکه در بازه زمانی تعیین شده برای اخذ ویزا اقدام کنند با هیچ مشکلی در این زمینه مواجه نخواهند بود در غیر این صورت و اگر خارج از بازه زمانی تعیین شده اقدام به انجام کارهای لازم برای صدور ویزا شود هیچ تضمینی برای نتیجه بخش بودن آن نخواهد بود.

بر همین اساس فدراسیون تنیس روی میز ایران تا ۱۶ جولای (۲۵ تیرماه) که آخرین مهلت تعیین شده در این زمینه بود، اقدام لازم برای صدور ویزای سفر ملی پوشان به آمریکا را انجام داد اما این مهم هنوز به نتیجه نرسیده است.

نوشاد و نیما عالمیان و امیرحسین هدایی بازیکنانی هستند که قرار است ترکیب تیم ملی تنیس روی میز ایران را در مسابقات قهرمانی جهان تشکیل دهند. این بازیکنان با هدایت جمیل لطف الله نسبی در این رقابت ها شرکت خواهند داشت.

نوشاد عالمیان تنها پینگ پنگ باز ایرانی است که در هر دو بخش انفرادی و دوبل شرکت می کند. نیما عالمیان وی را در دیدارهای دوبل همراهی می کند و امیرحسین هدایی هم فقط در رقابت های انفرادی شرکت خواهد داشت.