تداوم اعتراضات به نتایج انتخابات در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، منبعی امنیتی عراقی اعلام کرد: معترضان به نتایج انتخابات جاده موصل-اربیل را مسدود کردند.

این منبع گفت: معترضان با نصب چادرهایی اقدام به بستن جاده موصل-اربیل در منطقه برطله در شرق موصل کردند.

منبع مذکور تاکید کرد: این اقدام در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق صورت گرفته است.

در همین رابطه، منابع خبری از تداوم اعتراضات و نصب چادرهای تحصن در نزدیکی منطقه الخضراء خبر دادند.

گفتنی است که نحوه اعلام نتایج آرا توسط کمیساریای عالی مستقل انتخابات با ابهاماتی همراه بوده که اعتراضات و انتقادات شدیدی را به همراه داشته است.