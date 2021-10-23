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۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۲۳

معترضان جاده موصل-اربیل را بستند؛

تداوم اعتراضات به نتایج انتخابات در عراق

تداوم اعتراضات به نتایج انتخابات در عراق

منابع عراقی از تداوم اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور خبر دادند و از بستن یک جاده از سوی معترضان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، منبعی امنیتی عراقی اعلام کرد: معترضان به نتایج انتخابات جاده موصل-اربیل را مسدود کردند.

این منبع گفت: معترضان با نصب چادرهایی اقدام به بستن جاده موصل-اربیل در منطقه برطله در شرق موصل کردند.

منبع مذکور تاکید کرد: این اقدام در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق صورت گرفته است.

در همین رابطه، منابع خبری از تداوم اعتراضات و نصب چادرهای تحصن در نزدیکی منطقه الخضراء خبر دادند.

گفتنی است که نحوه اعلام نتایج آرا توسط کمیساریای عالی مستقل انتخابات با ابهاماتی همراه بوده که اعتراضات و  انتقادات شدیدی را به همراه داشته است.

کد مطلب 5334566

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