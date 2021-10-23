اعتراض به نتایج انتخابات عراق به منطقه سبز بغداد کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تظاهرات علیه نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی عراق همچنان ادامه دارد و در ادامه این اعتراضات، معترضان شنبه شب در اطراف منطقه سبز بغداد تجمع کردند.

گفته شده برخی از معترضان وارد منطقه سبز بغداد شدند و در پی ورود معترضان به منطقه سبز بغداد، سفارت آمریکا در بغداد به حالت آماده‌باش درآمده است.

همچنین معترضان در پل معلق منطقه سبز بغداد، توقف و از ادامه حرکت خودداری کردند و همزمان، آژیر خطر در پایگاه سه‌گانه التوحید، محل حضور نیروهای آمریکایی در منطقه سبز بغداد، به صدا درآمده است.

تظاهرات در اعتراض به تقلب در انتخابات پارلمانی عراق تاکنون در چارچوب مکانیسم‌های دموکراسی و حقوق مشروع شهروندی صورت گرفته است.

چند ساعت پیش از آن نیز، منبع امنیتی عراقی اعلام کرده بود: معترضان به نتایج انتخابات جاده موصل-اربیل را مسدود کردند. این منبع گفت: معترضان با نصب چادرهایی اقدام به بستن جاده موصل-اربیل در منطقه برطله در شرق موصل کردند.

منبع مذکور تاکید کرد: این اقدام در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق صورت گرفته است.

نحوه اعلام نتایج آرا توسط کمیساریای عالی مستقل انتخابات با ابهاماتی همراه بوده که اعتراضات و انتقادات شدیدی را به همراه داشته است.