الکترونیکی شدن مرزها در شاخص برنامه هفتم توسعه قرار گیرد

سردار قاسم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر مقوله الکترونیکی شدن مرزها، اظهار کرد: مرزهای ایران توپوگرافی مختلفی دارد، ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز فقط روی نقشه یک عدد است اما در حقیقت پستی و بلندی‌هایی در مرزها داریم که در واقعیت نقاط سخت مرزی ما هستند.

وی افزود: مدیریت مرزها با توجه به فتنه‌هایی که از آن سوی مرزها ایران را تهدید می‌کند فقط با توان نیروی انسانی مرزبانان جوابگو نیست.

اعتبارات ناجا جوابگوی الکترونیکی شدن مرزها نیست

رضایی بیان کرد: فتنه‌هایی از جمله شرارت‌ها، اقدامات تروریستی، مواد مخدر، قاچاق و تردد غیرمجاز مواردی است که نیاز است مرزبانان آنها را با ابزارهای الکترونیکی و اپتیکی کنترل کنند.

به گفته جانشین فرمانده ناجا، مدیریت از راه دور و ابزارهای هشدار دهنده دیگر مواردی هستند که می‌توان در مقوله الکترونیکی شدن مرزها از آنها کمک گرفت که البته این موارد بودجه لازم دارد و با اعتبارات محدود قابل اجرایی نیستند.

وی ادامه داد: در کشورهایی که برخی مرزهای آنها از بابت قاچاق مواد مخدر پر تهدید به حساب می‌آیند از تجهیزات ویژه‌ای برای کنترل مرزهایشان استفاده می‌کنند و بودجه‌های گزافی را به این مهم اختصاص می‌دهند.

الکترونیکی شدن مرزها از شاخص‌های برنامه هفتم توسعه باشد

رضایی خاطرنشان کرد: از مجلس و دولت انقلابی که خودشان دردمند هستند و بر موضوع اشرافیت دارند انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه الکترونیکی شدن مرزها شاخص قرار بگیرد و در تجهیزات کنترل مرزها اعم از جاده سازی، راه سازی و مصون سازی و همچنین وسایل الکترونیکی و اپتیکی و حسگرهایی که بتوان با آن مرزها را کنترل کرد، نیروی انتظامی را یاری کنند.

جانشین رئیس پلیس کشور بیان کرد: در کنار مرزهای زمینی باید مرزهای دریایی هم مورد توجه قرار بگیرند، ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی در شمال و جنوب داریم که ضرورت دارد دریابانی نیروی انتظامی در این زمینه هم تجهیز شود.

دریابانی نیروی انتظامی نیازمند بودجه و تجهیزات است

وی گفت: شناورهای متناسب باید به دریابانی ناجا اضافه شود، همچنین شناورهای برد بلند برای اشرافیت بر آب‌های انحصاری و اختصاصی و شناورهای تند رو، اسکله‌های مورد نیاز، حوضچه‌های خالی و همچنین رده‌ها و مراکزی برای ارتقای مهارت‌ها نیاز است.

رضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اکنون بخش‌هایی از مرزها الکترونیکی شده‌اند یا خیر، گفت: بخشی از مرزها با اندک بودجه‌هایی که از سال‌های قبل در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته بود الکترونیکی شده است، بخشی از آن با دوربین کنترل می‌شود حتی از تهران و رادارها بخش‌هایی از مرزهای ایران اسلامی تحت کنترل است.