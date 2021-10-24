برخورد فیزیکی در کمپ ترک اعتیاد گرگان/ مسئولان: فرد خاطی تعلیق شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته (شنبه) فیلمی در فضای مجازی مبنی بر کتک کاری و درگیری فیزیکی یکی از بیماران در مرکز ترک اعتیاد گرگان منتشر شد که بازتاب زیادی در بین رسانه داشت.

به دنبال این مسأله معاون پیشگیری بهزیستی استان گلستان در توضیح این مسأله گفت: طی بررسی موضوع و بازبینی فیلم دوربین‌های مرکز، فردی که برای درمان اعتیاد در مرکز نگهداری می‌شد قصد فرار داشته و مسئولان حاضر کمپ نسبت به بازگشت او اقدام کرده بودند.

مریم رضایی افزود: از آنجایی که دستور مدیرکل ضوابط کاری و منشور اخلاقی ما نسبت به حفظ حرمت و کرامت مددجویان تاکید دارد با مرکز برخورد و از امروز تا بررسی نهایی و تشکیل و رأی کمیسیون مربوط به حالت تعلیق در آمده و با عوامل موضوع برخورد قاطع و فرد خاطی از مدیران مجموعه به خاطر مسامحه و سهل انگاری از کار معلق شد.

وی بیان کرد: انتقال موضوعات به مجموعه اداره کل بهزیستی موجب تسریع بر امر نظارت مداوم این اداره کل دارد و شهروندان می‌توانند موضوعات مشابه را قبل از نشر در فضای مجازی و گاهاً از بین رفتن کرامت مددجویان تحت پوشش به صفحات مجازی این اداره کل و یا مدیران ارشد این اداره کل انتقال دهند تا در اسرع وقت پیگیری و حل شود تا موجب جریحه دار شدن افکار عمومی هم نشود.