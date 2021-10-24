تاکید بر افزایش همکاری های علمی بین المللی کشورهای فارسی زبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت علوم، حسین سالار آملی، در افتتاحیه یازدهمین همایش بزرگداشت بیهقی در دانشگاه حکیم سبزواری گفت: حفظ هویت در جامعه ایرانی که از فرهنگ‌های مختلف و روش زندگی متنوع بهره می‌گیرد، حائز اهمیت است و حفظ زبان فارسی به عنوان هویت در ایران اسلامی و حوزه تمدن زبان فارسی از مهمترین پارامترهایی است که جامعه علمی می‌تواند در حوزه همکاری‌های علمی بین المللی از آن بهره گیرد.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین المللی افزود: بزرگداشت ابوالفضل بیهقی نه یک نشست کوتاه مدت که بزرگداشت بزرگان در طول تاریخ است چرا که این نگاه، باعث حفظ هویت جامعه می‌شود و این همان انتظاری است که از جامعه دانشگاهی می‌رود.

سالار آملی با تشکر ویژه از رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: از دانشگاه حکیم سبزواری، ریاست دانشگاه، مدیر مرکز همکاری‌های علمی بین المللی، بیهقی پژوهان، دبیر همایش، انجمن‌های علمی و مدیریت شهر سبزوار برای اهتمام به این کار بزرگ، تشکر ویژه ای از طرف وزارت علوم دارم.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین المللی گفت: امیدوارم از قبل برگزاری نشست‌های علمی این همایش، همکاری‌های علمی بین المللی کشورهای فارسی زبان و حوزه تمدن زبان فارسی بیشتر شده تا ادبیات فارسی که پیوند فارسی زبانان است، بیشتر و مستحکم‌تر شود.