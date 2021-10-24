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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۰۱

رئیس مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم مطرح کرد؛

تاکید بر افزایش همکاری های علمی بین المللی کشورهای فارسی زبان

تاکید بر افزایش همکاری های علمی بین المللی کشورهای فارسی زبان

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم گفت: امیدوارم همکاری‌های علمی بین المللی کشورهای فارسی زبان بیشتر شده تا ادبیات فارسی که پیوند فارسی زبانان است، بیشتر و مستحکم تر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت علوم، حسین سالار آملی، در افتتاحیه یازدهمین همایش بزرگداشت بیهقی در دانشگاه حکیم سبزواری گفت: حفظ هویت در جامعه ایرانی که از فرهنگ‌های مختلف و روش زندگی متنوع بهره می‌گیرد، حائز اهمیت است و حفظ زبان فارسی به عنوان هویت در ایران اسلامی و حوزه تمدن زبان فارسی از مهمترین پارامترهایی است که جامعه علمی می‌تواند در حوزه همکاری‌های علمی بین المللی از آن بهره گیرد.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین المللی افزود: بزرگداشت ابوالفضل بیهقی نه یک نشست کوتاه مدت که بزرگداشت بزرگان در طول تاریخ است چرا که این نگاه، باعث حفظ هویت جامعه می‌شود و این همان انتظاری است که از جامعه دانشگاهی می‌رود.

سالار آملی با تشکر ویژه از رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: از دانشگاه حکیم سبزواری، ریاست دانشگاه، مدیر مرکز همکاری‌های علمی بین المللی، بیهقی پژوهان، دبیر همایش، انجمن‌های علمی و مدیریت شهر سبزوار برای اهتمام به این کار بزرگ، تشکر ویژه ای از طرف وزارت علوم دارم.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین المللی گفت: امیدوارم از قبل برگزاری نشست‌های علمی این همایش، همکاری‌های علمی بین المللی کشورهای فارسی زبان و حوزه تمدن زبان فارسی بیشتر شده تا ادبیات فارسی که پیوند فارسی زبانان است، بیشتر و مستحکم‌تر شود.

کد مطلب 5334806
زهرا سیفی

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