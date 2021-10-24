به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی و ادعای تصویب بودجه برای اقدامات خصمانه علیه کشورمان، در صفحه شخصی خود در توئیتر گفت: رژیم صهیونیستی به جای اختصاص بودجه ۱.۵ میلیارد دلاری برای شرارت علیه ایران به فکر تامین دهها هزار میلیارد دلار بودجه برای بازسازی خسارتهای ناشی از پاسخ کوبنده ایران باشد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: صهیونیستها به جای اختصاص بودجه ۱.۵ میلیارد دلاری علیه ایران، به فکر تامین دهها هزار میلیارد دلار بودجه برای بازسازی خسارتهای ناشی از پاسخ ایران باشند.
کد مطلب 5334845
نظر شما