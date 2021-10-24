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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۵۹

در توئیتر؛

«شمخانی» پاسخ تهدیدات صهیونیست‌ها را داد

«شمخانی» پاسخ تهدیدات صهیونیست‌ها را داد

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: صهیونیست‎‌ها به جای اختصاص بودجه ۱.۵ میلیارد دلاری علیه ‎ایران، به فکر تامین ده‌ها هزار میلیارد دلار بودجه برای بازسازی خسارت‌های ناشی از پاسخ ایران باشند.

‏به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی و ادعای تصویب بودجه برای اقدامات خصمانه علیه کشورمان، در صفحه شخصی خود در توئیتر گفت: رژیم صهیونیستی به جای اختصاص بودجه ۱.۵ میلیارد دلاری برای شرارت علیه ‎ایران به فکر تامین ده‌ها هزار میلیارد دلار بودجه برای بازسازی خسارت‌های ناشی از پاسخ کوبنده ایران باشد.

کد مطلب 5334845

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    نظرات

    • حسین IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      دمت گرم مشتی هستی .اقبال ایران خوابیده که اسراییل داره ما رو تهدید میکنه زورش به حماس نمیرسه با ما داره کل کل میکنه
    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      1 0
      پاسخ
      دمت گرم پاسخ قشنگی بود آفرین

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