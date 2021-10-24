‏به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی و ادعای تصویب بودجه برای اقدامات خصمانه علیه کشورمان، در صفحه شخصی خود در توئیتر گفت: رژیم صهیونیستی به جای اختصاص بودجه ۱.۵ میلیارد دلاری برای شرارت علیه ‎ایران به فکر تامین ده‌ها هزار میلیارد دلار بودجه برای بازسازی خسارت‌های ناشی از پاسخ کوبنده ایران باشد.